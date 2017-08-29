Ринат Билялетдинов не удивлен успехами «Локомотива» при Семине

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов отдал должное работе Юрия Семина в стане железнодорожников. Он признался, что не удивлен успехами клуба на старте сезона.

«Безусловно, успех «Локомотива» в первую очередь нужно приписать Юрию Семину. Опытному специалисту удалось отладить четкую игру в обороне и тем самым развязать руки игрокам атаки.

Результаты красно-зеленых для меня неудивительны, ведь Юрий Павлович прекрасно знает свое дело и является для команды и для ее болельщиков своим человеком», – заявил Билялетдинов.

«Локомотив» после восьми туров идет на второй позиции в чемпионате России с 19-ю очками на счету. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет один балл.