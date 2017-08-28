Атаманенко объяснил большое количество рекламы на форме «Спартака»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко обяснил, по какой причине на форме команды образца сезона-2017/18 нанесено большое количество рекламных логотипов. По его словам, в первую очередь это способствует соответствию красно-белыми правилам финансового фэйр-плей.

«Следует учитывать важный момент – наш клуб участвует в еврокубках, поэтому форма команды, и футболка прежде всего, является очень важным рекламным инвентарем с точки зрения продвижения брендов наших партнеров и оценки УЕФА на соответствие финансовому фэйр-плей. Нам приходится принимать комплексные решения при размещении брендов наших партнеров. Именно этим комплексным решением вызвано количество рекламы на форме.

Если говорить о количестве рекламы на футболке, мне кажется, что хуже, когда на футболке совсем нет рекламы из-за отсутствия у клуба спонсоров или спонсор только один. В нашем случае популярность клуба и его спортивные результаты упрощают работу со спонсорами, по их привлечению и удержанию. Мы понимаем, что нужно сохранять баланс по количеству рекламы. Следует отметить, что у нас продан весь рекламный инвентарь, в том числе это касается и мест для рекламы на экипировке спортсменов.

Измеряемым показателем популярности могут быть только результаты продаж, поэтому давайте дождемся хотя бы половины сезона, а потом посмотрим. Рано подводить итоги, но пока продажи, которые генерируются отделом торговых операций, в том числе футболок, – соответствуют нашим планам. А публикации о потере клубом крупных сумм, выражающихся десятками миллионов евро, из-за позднего выпуска атрибутики и формы ничего, кроме улыбки, вызывать не могут.

На данный момент мы видим хороший потенциал, прежде всего, в развитии интернет-продаж, в связи с этим работаем над интеграцией магазина в клубное мобильное приложение, которое уже очень скоро начнем широко анонсировать во всех клубных каналах коммуникаций. Это будет единое приложение клуба, в котором, в том числе, будет не переход на мобильную версию сайтов store и tickets, а именно бесшовная интеграция интернет-магазина и билетов.

Также ведем работу над интеграцией нашего интернет– магазина в крупные интернет площадки, над расширением географии доставки, услугами по персонализации товара, улучшением возможности получения заказанного в интернет магазине товара в день матча на стадионе. Поэтому, если говорить о конкретных планах на этот сезон в части отдела торговых операций, то они связаны с развитием интернет– продаж, открытие же новых оффлайн точек продаж на этот сезон не предусмотрено», – сказал Атаманенко.