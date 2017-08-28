Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Атаманенко объяснил большое количество рекламы на форме «Спартака»

Атаманенко объяснил большое количество рекламы на форме «Спартака»

28 августа 2017, 18:32
22

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко обяснил, по какой причине на форме команды образца сезона-2017/18 нанесено большое количество рекламных логотипов. По его словам, в первую очередь это способствует соответствию красно-белыми правилам финансового фэйр-плей.

«Следует учитывать важный момент – наш клуб участвует в еврокубках, поэтому форма команды, и футболка прежде всего, является очень важным рекламным инвентарем с точки зрения продвижения брендов наших партнеров и оценки УЕФА на соответствие финансовому фэйр-плей. Нам приходится принимать комплексные решения при размещении брендов наших партнеров. Именно этим комплексным решением вызвано количество рекламы на форме.

Если говорить о количестве рекламы на футболке, мне кажется, что хуже, когда на футболке совсем нет рекламы из-за отсутствия у клуба спонсоров или спонсор только один. В нашем случае популярность клуба и его спортивные результаты упрощают работу со спонсорами, по их привлечению и удержанию. Мы понимаем, что нужно сохранять баланс по количеству рекламы. Следует отметить, что у нас продан весь рекламный инвентарь, в том числе это касается и мест для рекламы на экипировке спортсменов.

Измеряемым показателем популярности могут быть только результаты продаж, поэтому давайте дождемся хотя бы половины сезона, а потом посмотрим. Рано подводить итоги, но пока продажи, которые генерируются отделом торговых операций, в том числе футболок, – соответствуют нашим планам. А публикации о потере клубом крупных сумм, выражающихся десятками миллионов евро, из-за позднего выпуска атрибутики и формы ничего, кроме улыбки, вызывать не могут.

На данный момент мы видим хороший потенциал, прежде всего, в развитии интернет-продаж, в связи с этим работаем над интеграцией магазина в клубное мобильное приложение, которое уже очень скоро начнем широко анонсировать во всех клубных каналах коммуникаций. Это будет единое приложение клуба, в котором, в том числе, будет не переход на мобильную версию сайтов store и tickets, а именно бесшовная интеграция интернет-магазина и билетов.

Также ведем работу над интеграцией нашего интернет– магазина в крупные интернет площадки, над расширением географии доставки, услугами по персонализации товара, улучшением возможности получения заказанного в интернет магазине товара в день матча на стадионе. Поэтому, если говорить о конкретных планах на этот сезон в части отдела торговых операций, то они связаны с развитием интернет– продаж, открытие же новых оффлайн точек продаж на этот сезон не предусмотрено», – сказал Атаманенко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1503935337
Нищеброды.
Ответить
gennadiy
1503938872
Тогда займитесь рекламой у Ашанов,зачем вообще в футбол играть или вы деньги не на зарплату себе кладёте, а в детские дома отправляете?
Ответить
multiscan
1503942406
Боюсь, что после этого сезона рекламы поубавится!
Ответить
serglider
1503950729
Когда торгаши начинают хозяйничать, целые страны загинаются, не то что какие-то футбольные клубы...
Ответить
alp
1503950921
только позорится....
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
10
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+