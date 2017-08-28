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  • Егоров: «Зачем рассматривать момент с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА? Там и так все очевидно»

Егоров: «Зачем рассматривать момент с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА? Там и так все очевидно»

28 августа 2017, 15:40
31

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что контрольно-квалификационной комиссии нет смысла рассматривать эпизод с голом нападающего «Ахмата» Заура Садаева ЦСКА (1:0) в матче восьмого тура РФПЛ.

Напомним, что перед тем, как оказаться в воротах Игоря Акинфеева мяч покинул пределы поля, однако судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым не зафиксировала этого, позволив «Ахмату» открыть счет и в итоге добыть победу.

«Помощник арбитра допустил ошибку, не увидев, что мяч вышел за пределы поля. Контрольно-квалификационная комиссия состоится в среду, но я не думаю, что этот момент будет рассматриваться. Он довольно очевиден», – сказал Егоров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Егоров Александр
Комментарии (31)
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zatonn
1503924239
Создаётся впечатление, что всё, что сделано (решено) в пользу "Ахмата" априори юридически верно и обжалованию не подлежит. Очень, очень печально...
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panmon
1503925064
Именно, что для всех очевидно, но последствий для судьи никаких как и всегда
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BRO_football
1503925669
Ну хотя бы стоит рассмотреть этот эпизод, чтобы дать наказание слепому судье? Они там в департаменте судейства издеваются! Мы всё видем и понимаем, но нам насрать. Совсем работать не хотят!
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TRELL
1503928911
Что тут обсуждать?! Ошибка,гол засчитан. Было время,в наши ворота игрок Спартака рукой забил,тоже засчитали. Нет смысла это обсуждать,судьи тоже люди,совершают ошибки. Нужно не судейские ошибки обсуждать,а игру своей любимой команды. Игра Цска слабая,забить толком не могут...
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subbotaspartak
1503929537
Работал игру не видал, Соответственно мне гол не попал. По базару есть в жизни пример: Забитый гол на ЧМ сборной СССР. Мяч ушёл в аут, наши встали. И попали.
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серега кашин
1503929706
а нужны ли эти разборы и пустая болтовня все равно останется все по старому, а вот наказать этих экспертов рублем на годик тогда сразу зашевелятся
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spam2009
1503931675
а че рассмаптривать. Судья ошибся, видеоповторы не ведены, аппеляции не принимаютсяч. И ЧЕ????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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cska-62
1503932368
Совершенно справедливо! Нужно аннулировать результат матча и передавать материалы в следственные органы! Иначе наш футбол не вылечить!



P.S. Любителям всяких там "регламентов" разъясняю, что в России, как и в любой другой стране, действует, в первую очередь, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, а регламенты общественных организаций могут быть только дополнениями к нему. Установить юридический факт неверно забитого мяча в суде, повлиявшего на результат, не составит труда. Естественно, с аннулированием результата. Но материалы потом нужно передать и в следственные органы для проверки. Не мог судья за воротами не видеть того, что видела вся страна без повтора. Да и судья в поле Вилков тоже. В ходе проверки может выясниться, что имел место подкуп судей!
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hans6978T
1503933759
Аннулировать и переиграть на нейтральном поле.
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BykAs
1503934150
Ну да, всем все ясно, только очки за это никто не вернет.
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