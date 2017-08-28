Егоров: «Зачем рассматривать момент с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА? Там и так все очевидно»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что контрольно-квалификационной комиссии нет смысла рассматривать эпизод с голом нападающего «Ахмата» Заура Садаева ЦСКА (1:0) в матче восьмого тура РФПЛ.

Напомним, что перед тем, как оказаться в воротах Игоря Акинфеева мяч покинул пределы поля, однако судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым не зафиксировала этого, позволив «Ахмату» открыть счет и в итоге добыть победу.

«Помощник арбитра допустил ошибку, не увидев, что мяч вышел за пределы поля. Контрольно-квалификационная комиссия состоится в среду, но я не думаю, что этот момент будет рассматриваться. Он довольно очевиден», – сказал Егоров.