Егоров: «Зачем рассматривать момент с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА? Там и так все очевидно»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что контрольно-квалификационной комиссии нет смысла рассматривать эпизод с голом нападающего «Ахмата» Заура Садаева ЦСКА (1:0) в матче восьмого тура РФПЛ.
Напомним, что перед тем, как оказаться в воротах Игоря Акинфеева мяч покинул пределы поля, однако судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым не зафиксировала этого, позволив «Ахмату» открыть счет и в итоге добыть победу.
«Помощник арбитра допустил ошибку, не увидев, что мяч вышел за пределы поля. Контрольно-квалификационная комиссия состоится в среду, но я не думаю, что этот момент будет рассматриваться. Он довольно очевиден», – сказал Егоров.
Источник: Чемпионат.ком
P.S. Любителям всяких там "регламентов" разъясняю, что в России, как и в любой другой стране, действует, в первую очередь, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, а регламенты общественных организаций могут быть только дополнениями к нему. Установить юридический факт неверно забитого мяча в суде, повлиявшего на результат, не составит труда. Естественно, с аннулированием результата. Но материалы потом нужно передать и в следственные органы для проверки. Не мог судья за воротами не видеть того, что видела вся страна без повтора. Да и судья в поле Вилков тоже. В ходе проверки может выясниться, что имел место подкуп судей!