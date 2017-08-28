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В течение суток Ярмоленко должен стать игроком «Боруссии»

28 августа 2017, 12:03
6

Форвард украинского «Динамо» Андрей Ярмоленко близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sportarena.com. Футболист уже успешно прошел медицинское обследование для немецкого клуба. До 29 августа должно быть объявлено о трансфере официально. Ориентировочная стоимость – 25 миллионов евро.

Ранее сам Ярмоленко слухи о переезде в Германию опроверг, о чем писал «Бомбардир».

В нынешнем сезоне игрок провел за «Динамо» в УПЛ пять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Украина. Премьер-лига Динамо К Боруссия Д Ярмоленко Андрей
Комментарии (6)
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С-Пб on-line
1503911765
оооо, всё, жоп а!
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Lev Aleks
1503912066
всё пипец команде)
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VReDNiY
1503912349
25 лямов за этого хуй пойми кого. Бомбардир жжет Отсебячиной.
Ответить
STAFOR13
1503912455
источник урк сайт, вчера укр журналист говорил, а на самом деле игрок сказал что остаётся в своём клубе, тем более на его позиции играют Пулишич, Гётце, Ройс восстановиться от травмы, Шуррле, Дауд, Мор молодой, с этими игроками он конкурировать не сможет, тем более тренер пришёл, который любит молодёжь воспитывать, а Ярмоленко не зря по данным трансфермаркта с декабря 16 по август 17 стал дешевле на 7 млн, с 25 до 18 опустился, затух он в УПЛ
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Михаил Шевченко
1503912551
Сомневаюсь.......
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alexa1995
1503916179
У Смолова бомбанет
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