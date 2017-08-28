В течение суток Ярмоленко должен стать игроком «Боруссии»

Форвард украинского «Динамо» Андрей Ярмоленко близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sportarena.com. Футболист уже успешно прошел медицинское обследование для немецкого клуба. До 29 августа должно быть объявлено о трансфере официально. Ориентировочная стоимость – 25 миллионов евро.

Ранее сам Ярмоленко слухи о переезде в Германию опроверг, о чем писал «Бомбардир».

В нынешнем сезоне игрок провел за «Динамо» в УПЛ пять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.