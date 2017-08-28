Зидан воздержался от критики Бэйла

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан воздержался от критики своих футболистов после матча с «Валенсией». Особое внимание он уделил Гарету Бэйлу, который на 74-й минуте был заменен на Лукаса Васкеса под свист трибун.

«Бэйл является ключевым игроком команды. Мы продолжим упорно работать и рассчитывать на Гарета. В той же мере, как и на любого другого игрока «Реала».

Сейчас Бэйл находится в нормальной ситуации. У него были голевые моменты, но он их не использовал. Просто нужно продолжать работать над этим.

Я не собираюсь критиковать своих игроков. Наоборот, я очень доволен проделанной ими работой», – сказал Зидан.

Матч второго тура испанской Примеры «Реал» – «Валенсия» закончился со счетом 2:2.