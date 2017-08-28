Карвахаль: «Асенсио сильный футболист, который поможет «Реалу»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль отметил автора дубля в ворота «Валенсии» Марко Асенсио. По его словам – это высококлассный футболист.

«Мы смогли избежать поражения, но у нас было два стопроцентных момента, которые мы так и не реализовали. Асенсио? Это отличный игрок, он доказывает это каждую неделю и сильно нам помогает.

Что касается «Валенсии», то это тяжелый соперник, с которым всегда сложно играть. В этой встрече они использовали свои шансы, а мы – нет», – сказал Карвахаль.

Матч второго тура испанской Примеры «Реал» – «Валенсия» закончился со счетом 2:2.