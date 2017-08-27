Швец: «Судья ошибался не только в нашу пользу, но мы победили»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал результат матча против ЦСКА (1:0). Напомним, победный мяч в этой встрече был забит после ошибки арбитра, который не заметил, что голевая передача делалась из-за лицевой линии.

«Судья, возможно, ошибся в моменте с голом. Но он ошибался и не в нашу пользу. Сегодня мы не очень довольны судейством. Но матч завершен. Мы победили.

Тянули время? Это футбольные хитрости и вполне нормально. Мы сегодня играли за нашего тренера и за честь «Ахмата», – передает слова Швеца корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения