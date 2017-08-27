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  • Ловчев: «Спартак» ментально не готов к этому сезону – не отошел еще от празднования чемпионства»

Ловчев: «Спартак» ментально не готов к этому сезону – не отошел еще от празднования чемпионства»

27 августа 2017, 14:46
25

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 8-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Спартаком» (0:0) выразил мнение, что московский клуб ментально не готов к сезону.

Отметим, что действующий чемпион страны повторил антирекорд по количеству побед на старте сезона. На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице девятое место.

«Спартак» ментально не готов к этому сезону – не отошел еще от празднования чемпионства. Я имею в виду не банку с самогоном и не прыганье на машинах, а то, что в голове и психологию. Надо, как и в прошлом сезоне, выигрывать все стыки. Надо идти в них с холодной головой», – сказал Ловчев.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (25)
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Сергей Свояк
1503835089
Заведите специальную рубрику: "советы тех, кто не интересен", и публикуйте туда мусор в виде интервью Ловчева и Рейнгольда...
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APchelov
1503835932
Кто знает, может, в таком старте есть плюс для лиги чемпионов. Никто не будет воспринимать Спартак всерьёз. Пусть побеждают там. А в РФПЛ и без них есть на кого посмотреть
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первый третий с права
1503836640
10 мая 2018 год-Ловчев: «Спартак» ментально не готов к этому сезону – не отошел еще от празднования чемпионства» отмазка на года
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yorgenbarenz
1503836664
Спартак сегодня был хорош. Голкипер СКА сыграл,как Яшин. Довбню Черчесов может спокойно брать в сборную России. Такой вратарь и сборную Мира украсит.
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Manilov
1503837303
Ментально к сезону оказались не готовы не только игроки, которые возомнили о себе невесть что. Федун также посчитал, что с этим составом можно двигаться дальше и они вывезут. Нет, не вывезут. По крайней мере большинство из них.
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BarStep
1503837673
Старик не прав. Прошлогоднее чемпионство - это стечение многих обстоятельств..., главное из которых - в начале второй половины чемпа четко замаячавшее первое место. Пошла пруха, выкладывались все, и почти у всех все получалось (даже у комбарова и глушакова)..., но все закончилось и вернулось на круги своя, наступило послевкусие... Повторить подобное не возможно, на одном энтузиазме дважды непропрет, да и энтузиазма этого уже нет..., нужна свежая кровь... А в Лукойле одни коммерсы - прибыль превзошла ожидания..., ну остальное все похер... Так конечно проблемы спама мне до задницы..., но им в ЛЧ идти..., а там печалька...
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adekvat
1503839487
Позор России в лиге.
Ответить
Anjaners
1503840193
Опьятть поросей колбасит,- спартакова болезнь неизлечима.
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DIDI 23
1503840661
«Спартак» ментально может становиться чемпионом не чаще чем раз в 15 лет.
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zenit2012
1503846933
конечно, осталось ждать еще 16 лет...
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