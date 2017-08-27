Ловчев: «Спартак» ментально не готов к этому сезону – не отошел еще от празднования чемпионства»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 8-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Спартаком» (0:0) выразил мнение, что московский клуб ментально не готов к сезону.

Отметим, что действующий чемпион страны повторил антирекорд по количеству побед на старте сезона. На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице девятое место.

«Спартак» ментально не готов к этому сезону – не отошел еще от празднования чемпионства. Я имею в виду не банку с самогоном и не прыганье на машинах, а то, что в голове и психологию. Надо, как и в прошлом сезоне, выигрывать все стыки. Надо идти в них с холодной головой», – сказал Ловчев.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?