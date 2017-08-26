Ивелин Попов: «У меня небольшое воспаление колена, но ничего серьезного»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о своем самочувствии. Вчера на вечерней тренировке болгарин получил микроповреждение связки колена, и не полетел сегодня с командой на выездную встречу восьмого тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском».

«На тренировке травмировал колено, есть небольшое воспаление. Я уже прошел МРТ, по словам врачей, серьезного повреждения нет», – цитирует Попова Dnevnik.bg.

Поединок «СКА-Хабаровск» – «Спартак» состоится в воскресенье, 27 августа, и начнется в 11:00 по московскому времени. После семи туров красно-белые набрали восемь очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице.