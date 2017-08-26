Сигурдссон: «Цена, которую заплатил за меня «Эвертон», – какое-то сумасшествие»

Новичок «Эвертона» Гильфи Сигурдссон заявил, что ему трудно поверить в то, что клуб из Ливерпуля заплатил за него «Суонси» 45 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что приобретение исландского полузащитника стало для «ирисок» самым дорогим в истории.

27-летний игрок заключил контракт с «Эвертоном» до июля 2022 года.

«Думаю, рынок немного сошел с ума. Хотя нет, не немного, это просто какое-то безумие! Я не могу это контролировать. Моя работа заключается лишь в том, чтобы стараться забивать голы и работать на команду. И до тех пор, пока я могу это делать, надеюсь, я буду делать каждого счастливым», – сказал Сигурдссон