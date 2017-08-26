СМИ: «Ливерпуль» может перебить предложение «Ювентуса» по Хеведесу

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса. По информации СМИ, на 29-летнего игрока претендует «Ювентус», готовый взять его в аренду с правом обязательного выкупа за 10 миллионов. При этом гельзенкирхенцы надеются, что им удастся продать немца за сумму вдвое большую той, которую предлагает «старая синьора». Кобальтовые ожидают, что мерсисайдцы выступят с предложением в 20 миллионов.

Отметим, вчера спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель сообщил, что сам Хеведес хочет продолжить карьеру именно в туринском клубе

Руководство «бьянконери» свяжется с «Шальке» сегодня, чтобы обсудить дальнейшую ситуацию. При этом «Ювентус» не намерен тратить на этот трансфер более 10 миллионов.

Ранее также сообщалось, что «Спартак» предложил за Хеведеса 9 миллионов евро.