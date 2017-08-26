Наингголан заявил, что не принимал никакого решения по поводу ухода из сборной Бельгии

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан опроверг информацию и завершении карьеры в сборной Бельгии, заявив, что не принимал никакого решения на этот счет.

Сегодня СМИ сообщили, что 29-летний футболист намерен прекратить выступление за национальную команду из-за недовольства методами работы главного тренера Роберто Мартинеса, не вызвавшего хавбека на предстоящие матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

«Если что-либо будет сказано официально, то вы услышите это от меня. Просто разочарован. Я не принимал никакого решения», – написал Наингголан на своей странице в твиттере.

Хавбек дебютировал в составе «красных дьяволов» 29 мая 2009 года в матче против Чили на Кубке Кирина в Японии. Всего на его счету 28 встреч и шесть голов в составе национальной сборной.