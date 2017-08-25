«Ювентус» может возобновить переговоры по Шику

В июле нападающий «Сампдории» Патрик Шик не прошел медосмотр для «Ювентуса» из-за проблем с сердцем. Согласно Football Italia, чемпионы Италии рассматривают вариант возвращения к кандидатуре 21-летнего чеха.

Ресурс со ссылкой на SportItalia сообщил о том, что с Шиком пообщался вице-президент «бьянконери» Павел Недвед. Обладатель «Золотого мяча»-2003 сказал соотечественнику, что клуб все еще заинтересован в его покупке.

Согласно источнику, Шик отклонил предложения «Интера» и «Ромы». «Бомбардир» также писал о том, что форвард отказался переходить в «Боруссию».