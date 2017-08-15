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    Шик, которым интересуется «Интер», отклонил предложение дортмундской «Боруссии»

    Нападающий «Сампдории» Патрик Шик отклонил предложение дортмундской «Боруссии», так как хочет играть только в «Интере».

    21-летний игрок был близок к переходу в «Ювентус» нынешним летом, однако его трансфер сорвался из-за проблем с сердцем, в результате которых он не прошел медосмотр в туринском клубе.

    Теперь же чех может пополнить ряды «нерадзурри», которые готовы заплатить за него порядка 30 миллионов евро.

    Сообщается, что «Боруссия» пыталась переманить Шика, однако он ответил отказом. «Шмели» надеялись, что форвард генуэзцев сможет усилить их атаку в случае ухода Усмане Дембеле или Пьер-Эмерика Обамеянга. Однако, по информации источника, футболист решил продолжить карьеру в «Интере».

    Источник: Football Italia

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    15.08.2017 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 16 августа 2017, 00:39

      Ага, адекватнее замены для Дембеле и Обамы не придумать.

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