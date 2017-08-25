Каррера: «Турнирное положение «Спартака» нас совершенно не устраивает»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил неудовлетворенность текущими результатами московского клуба.

На данный момент действующий чемпион России расположился на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

– Каков эмоциональный фон в команде после двух подряд проигранных дерби?

– Понятно, что мы попали в непростую ситуацию. И турнирное положение нас совершенно не устраивает. А ошибок мы допускаем гораздо больше, чем положено. Да, начало сезона получилось вот таким жестким для нас, но самое главное – не опускать руки. Надо сделать все для того, чтобы выбраться из той ситуации, в которой мы оказались. Вот над этим мы и работаем.