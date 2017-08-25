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    Каррера: «Турнирное положение «Спартака» нас совершенно не устраивает»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил неудовлетворенность текущими результатами московского клуба.

    На данный момент действующий чемпион России расположился на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    – Каков эмоциональный фон в команде после двух подряд проигранных дерби?

    – Понятно, что мы попали в непростую ситуацию. И турнирное положение нас совершенно не устраивает. А ошибок мы допускаем гораздо больше, чем положено. Да, начало сезона получилось вот таким жестким для нас, но самое главное – не опускать руки. Надо сделать все для того, чтобы выбраться из той ситуации, в которой мы оказались. Вот над этим мы и работаем.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.08.2017 16:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 19:00

      Все наладиться. Вперёд Спартак!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 августа 2017, 18:36

      Не устраивает?
      Расстраивает.

      0
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 25 августа 2017, 18:25

      Черная полоса пройдет. Построже у своих ворот.

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 25 августа 2017, 17:18

      Да не нормально, но надо все же ниже Динамо!
      А так молодцом так держать

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2017, 17:07

      Удачи вам.А спады,ну так это не страшно-это у всех бывает.Главное соберитесь и еще раз удачи.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2017, 16:54

      Главное одержать победу в Хабаровске. Там будет и перерыв чтобы ещё как следует поработать и добрать кондиции, плюс календарь в чемпе будет куда попроще. Я думаю к концу первого круга войдём в 5-ку, а там уже всё будет рядом.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 25 августа 2017, 16:34

      А методы работы с футболистами в данной ситуации должны быть кардинальными. Простой обыденный тренировочный процесс не сделает вдруг выступления команды успешными. Понятно что это внутренняя кухня, но очень интересно с помощью чего Каррера собирается вытаскивать коллектив из той ямы в которой он сейчас пребывает? Такая важная компонента как ротация с помощью новых игроков купленных на трансферном рынке, уже не сработает, так как здесь полный провал. Мотивация как в прошлом году уже тоже не проходит. Штрафы как реакция на проигранные встречи, как я понимаю, не практикуются. За счет чего же тогда?

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 16:31

      Конечно 10 место это горе...

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