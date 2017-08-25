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  • Каррера: «Турнирное положение «Спартака» нас совершенно не устраивает»

Каррера: «Турнирное положение «Спартака» нас совершенно не устраивает»

25 августа 2017, 16:24
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил неудовлетворенность текущими результатами московского клуба.

На данный момент действующий чемпион России расположился на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

– Каков эмоциональный фон в команде после двух подряд проигранных дерби?

– Понятно, что мы попали в непростую ситуацию. И турнирное положение нас совершенно не устраивает. А ошибок мы допускаем гораздо больше, чем положено. Да, начало сезона получилось вот таким жестким для нас, но самое главное – не опускать руки. Надо сделать все для того, чтобы выбраться из той ситуации, в которой мы оказались. Вот над этим мы и работаем.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (9)
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kos999
1503667919
Конечно 10 место это горе...
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VVM1964
1503667974
Я ДУМАЮ СМОЖЕМ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ВЫХОД В ЕВРО КУБКИ . НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ В ЧР , КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ ( ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ , ПРИЙТИ В СЕБЯ )
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oyabun
1503668075
А методы работы с футболистами в данной ситуации должны быть кардинальными. Простой обыденный тренировочный процесс не сделает вдруг выступления команды успешными. Понятно что это внутренняя кухня, но очень интересно с помощью чего Каррера собирается вытаскивать коллектив из той ямы в которой он сейчас пребывает? Такая важная компонента как ротация с помощью новых игроков купленных на трансферном рынке, уже не сработает, так как здесь полный провал. Мотивация как в прошлом году уже тоже не проходит. Штрафы как реакция на проигранные встречи, как я понимаю, не практикуются. За счет чего же тогда?
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ivanthebest
1503669288
Главное одержать победу в Хабаровске. Там будет и перерыв чтобы ещё как следует поработать и добрать кондиции, плюс календарь в чемпе будет куда попроще. Я думаю к концу первого круга войдём в 5-ку, а там уже всё будет рядом.
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Диктор
1503670039
Удачи вам.А спады,ну так это не страшно-это у всех бывает.Главное соберитесь и еще раз удачи.
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InterMilLano1908
1503670707
Да не нормально, но надо все же ниже Динамо! А так молодцом так держать
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Joker 555
1503674737
Черная полоса пройдет. Построже у своих ворот.
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subbotaspartak
1503675408
Не устраивает? Расстраивает.
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OfaZavr
1503676856
Все наладиться. Вперёд Спартак!
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