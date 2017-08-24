В «Рубине» исключили аренду игроков «Зенита»

В руководстве «Рубина» прокомментировали информацию, что клуб может взять в аренду нескольких игроков «Зенита». Спортивный директор казанского клуба Рустем Сайманов практически исключил данный вариант усиления команды.

«Нобоа? Никогда не говори никогда. Но у нас пока и так много полузащитников и, если его брать, то как это будет выглядеть?

Разговоры про Ерохина или Полоза. Это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать.

Бухаров? Я думаю, что «Ростов» его не отпустит», – заявил Сайманов..

Нобоа в нынешнем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата России. Полоз провел два матча, в которых отдал одну результативную передачу, а Ерохин в семи играх забил один гол.