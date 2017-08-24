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    В «Рубине» исключили аренду игроков «Зенита»

    В руководстве «Рубина» прокомментировали информацию, что клуб может взять в аренду нескольких игроков «Зенита». Спортивный директор казанского клуба Рустем Сайманов практически исключил данный вариант усиления команды.

    «Нобоа? Никогда не говори никогда. Но у нас пока и так много полузащитников и, если его брать, то как это будет выглядеть?

    Разговоры про Ерохина или Полоза. Это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать.

    Бухаров? Я думаю, что «Ростов» его не отпустит», – заявил Сайманов..

    Нобоа в нынешнем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата России. Полоз провел два матча, в которых отдал одну результативную передачу, а Ерохин в семи играх забил один гол.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.08.2017 14:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 августа 2017, 16:07

      Такое ощущение , что Зенит приобретая некоторых игроков руководствовался принципом из Простоквашено "чтобы купить что нибудь не нужное , надо с начало продать что нибудь не нужное",но он забыл, что это "не нужное" надо что бы кто то еще и купил.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > hevbn 28 24 августа 2017, 16:40

      Вся эта ростовская компания хотела,если верить нашему сплетнику Бомбардиру, перейти в Рубин вслед за Бердыевым.. Но,если деньги могли стать решающим фактором для возрастного Нобоа, то чем руководствовались Ерохин и Полоз не совсем понятно...
      Теперь о принципах: Никакое это не Простоквашино,по той простой причине,что Зенит их не покупал,а взял нахаляву( просто денег предложил больше,чем Рубин), поэтому принцип тут другой-Собака на сене! Сама не ест и другим не даст.. Этот принцип и вызывает "всеобщую любовь" к Зениту,Миллеру и Газпрому... Сучий,прямо скажем, принцип...
      А вообще всем этим и другим игрокам Зенита нужно равняться на Молло, который сказал, что он- профессионал и согласен играть не только в дубле,куда его перевели из самарских Крыльев, а и в дублёрах дубля))) На зарплату не влияет...
      Зенит надо доить всем,как Луческу...

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