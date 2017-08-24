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    «Уфа» завершила свою трансферную кампанию

    Болельщикам «Уфы» не стоит ждать новых приобретений до конца трансферного окна этим летом. Клуб будет стараться справиться с поставленными задачами своими силами.

    «Наше финансовое состояние не позволяет в настоящий момент вести полноценную трансферную работу. Конечно, на флажке дозаявочной кампании может произойти все, что угодно, но с 99-процентной вероятностью в это трансферное окно никого подписывать больше не будем.

    Так что новичков можно не ждать. Как сказал наш тренер Сергей Семак, мы маленькая команда, но с большим сердцем. Справимся своими силами», – рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов изданию «Про Уфу».

    Напомним, что в это межсезонье состав уфимской команды пополнили вратарь Алексей Чернов и защитник Джемал Табидзе. Команда после семи матчей в Премьер-лиге идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

    В рамках восьмого тура РФПЛ «Уфа» сыграет на выезде с «Анжи» 25 августа в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 10:32
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 24 августа 2017, 13:13

      ...так её толком и не начав! Забыли дописать)

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