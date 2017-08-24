Видич ждет больше голов от Мхитаряна

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич считает, что полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян пока не реализовал весь свой потенциал в атаке команды.

«Мхитарян является отличным футболистом, он всегда остр в атаке, постоянно представляет угрозу для защитников. Единственное, что ему нужно сейчас улучшить – это свою голевую статистику.

Иногда складывается впечатление, что Мхитаряну больше нравится создавать голевые моменты, чем забивать голы. В такие моменты ему стоит быть более эгоистичным.

Считаю, что он должен спокойно забивать по 10 – 15 голов за сезон. Команде нельзя полагаться только на нападающих, должны забивать и полузащитники, и защитники», – приводит слова Видича ESPN.

В текущем сезоне Мхитарян выходил на поле в двух матчах в Премьер-лиге, записав на свой счет четыре результативные передачи.