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    Видич ждет больше голов от Мхитаряна

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич считает, что полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян пока не реализовал весь свой потенциал в атаке команды.

    «Мхитарян является отличным футболистом, он всегда остр в атаке, постоянно представляет угрозу для защитников. Единственное, что ему нужно сейчас улучшить – это свою голевую статистику.

    Иногда складывается впечатление, что Мхитаряну больше нравится создавать голевые моменты, чем забивать голы. В такие моменты ему стоит быть более эгоистичным.

    Считаю, что он должен спокойно забивать по 10 – 15 голов за сезон. Команде нельзя полагаться только на нападающих, должны забивать и полузащитники, и защитники», – приводит слова Видича ESPN.

    В текущем сезоне Мхитарян выходил на поле в двух матчах в Премьер-лиге, записав на свой счет четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 24 августа 2017, 12:15

      Голевые передачи тоже сойдут. Ну и голов будем ждать. Хороший футболист, техничный, скоростной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      dak180990 24 августа 2017, 10:06

      Мы тоже

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