Мутко хочет, чтобы Манчини больше занимался молодыми российскими футболистами

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини должен уделять больше внимания развитию молодых российских футболистов.

Сегодня петербургский клуб объявил о переходе полузащитника Эмилиано Ригони, который стал пятым аргентинцем, появившемся в петербургском клубе при итальянце этим летом.

«Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров, помню его и как игрока, и рассматривали его приглашение в сборную России в качестве тренера, но тогда у него был контракт с «Манчестер Сити».

Конечно, для российского футбола это хорошо – это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками.

А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков».

Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения», – сказал Мутко.