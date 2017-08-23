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  • Мутко хочет, чтобы Манчини больше занимался молодыми российскими футболистами

Мутко хочет, чтобы Манчини больше занимался молодыми российскими футболистами

23 августа 2017, 22:13
19

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини должен уделять больше внимания развитию молодых российских футболистов.

Сегодня петербургский клуб объявил о переходе полузащитника Эмилиано Ригони, который стал пятым аргентинцем, появившемся в петербургском клубе при итальянце этим летом.

«Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров, помню его и как игрока, и рассматривали его приглашение в сборную России в качестве тренера, но тогда у него был контракт с «Манчестер Сити».

Конечно, для российского футбола это хорошо – это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками.

А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков».

Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Asbjorn
1503515981
Манчини нужен результат,как и владельцам зенита,поэтому и приобретаются игроки хорошие,молодежи пока место в основе не светит
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√монегаск√
1503517563
ПЕРЕХОЧЕТ!!! Его там только не спрашивали! Если честно бесит уже это "околофутбольный" товарищ!! Ему только свинофермой управлять и КУРИТЬ поменьше, а то на голове очень сильно сказывается!
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GoldPlayFIFARus9
1503518208
В каждой бочке затычка. Постоянно суёт свой нос в чужие дела. Иди занимайся своим делом,распиливай бабки из бюджета. Хватит всем подряд уже раздавать свои вредные советы
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Cubinec1989
1503518303
а Мудко губы подзакатать не хочет? Он что ли Манчини на работу взял? Манчини что, молодежной сборной тренер?
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Freyk
1503518846
С твоим лимитом не будет у нас молодых российских футболистов.
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Ванечка
1503519639
Виталик, занимайся своими делами, а то только разговариваешь в последнее время.
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sidul1
1503522369
Зенит должен достойно выступать на европейской арене.Молодым открыта ФНЛ и дубль основного состава,пусть проявляют себя глядя на мастеров РФПЛ.Сядь в Жигули и наслаждайся.Пора Мутко к Улюкаеву в дуэт.
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panmon
1503524588
Я хочу чтобы Мутко уволился и ещё зарплату свою за 3 года на благотворительность отдал как некомпетентный сотрудник... но он все сидит и гребёт
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Andrew01
1503524806
Манчини: "Нет на до мной твоей власти Завулон!"(с)....
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А Л Е К С А Н Д Р К
1503541227
Точно то же он пел про Гуса Хиддинга и Адвокаата )
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