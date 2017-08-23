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    Мутко хочет, чтобы Манчини больше занимался молодыми российскими футболистами

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини должен уделять больше внимания развитию молодых российских футболистов.

    Сегодня петербургский клуб объявил о переходе полузащитника Эмилиано Ригони, который стал пятым аргентинцем, появившемся в петербургском клубе при итальянце этим летом.

    «Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров, помню его и как игрока, и рассматривали его приглашение в сборную России в качестве тренера, но тогда у него был контракт с «Манчестер Сити».

    Конечно, для российского футбола это хорошо – это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками.

    А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков».

    Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 22:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 24 августа 2017, 05:20

      Точно то же он пел про Гуса Хиддинга и Адвокаата )

      2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 24 августа 2017, 00:46

      Манчини: "Нет на до мной твоей власти Завулон!"(с)....

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 августа 2017, 00:43

      Я хочу чтобы Мутко уволился и ещё зарплату свою за 3 года на благотворительность отдал как некомпетентный сотрудник... но он все сидит и гребёт

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 августа 2017, 00:06

      Зенит должен достойно выступать на европейской арене.Молодым открыта ФНЛ и дубль основного состава,пусть проявляют себя глядя на мастеров РФПЛ.Сядь в Жигули и наслаждайся.Пора Мутко к Улюкаеву в дуэт.

      1
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      Рейтинг: +147

      udavMike 24 августа 2017, 00:00

      Мутко хорош мутить

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 23 августа 2017, 23:20

      Виталик, занимайся своими делами, а то только разговариваешь в последнее время.

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 23 августа 2017, 23:07

      С твоим лимитом не будет у нас молодых российских футболистов.

      1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 23 августа 2017, 22:58

      а Мудко губы подзакатать не хочет? Он что ли Манчини на работу взял? Манчини что, молодежной сборной тренер?

      3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 23 августа 2017, 22:56

      В каждой бочке затычка. Постоянно суёт свой нос в чужие дела. Иди занимайся своим делом,распиливай бабки из бюджета. Хватит всем подряд уже раздавать свои вредные советы

      1
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 23 августа 2017, 22:46

      ПЕРЕХОЧЕТ!!! Его там только не спрашивали! Если честно бесит уже это "околофутбольный" товарищ!! Ему только свинофермой управлять и КУРИТЬ поменьше, а то на голове очень сильно сказывается!

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