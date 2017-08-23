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    Юран: «Неудачи «Спартака»? Надо забыть тот сезон и начинать пахать с нуля. Тогда сказка будет продолжаться»

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран выразил мнение, что проблемы московского клуба на старте сезона связаны с психологией футболистов.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице 10-е место, имея в активе восемь очков.

    – С чем связываете неудачный старт «Спартака»?

    – Я думаю, дело в психологии игроков. Стали чемпионами, Суперкубок добавил мыслей, что мы так же будем выигрывать, так же все будет получаться. Но надо забыть тот сезон и так же начинать пахать с нуля. Тогда сказка будет продолжаться. Надеюсь, что Каррерой будут сделаны поправки. Ментальность у нас такая – на классе будем выигрывать. Но ее надо чем-то подкреплять.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.08.2017 19:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 23 августа 2017, 21:24

      Пропала искорка в матчах Спартака в этом году

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 21:18

      Пахать-то надо, да неохота как-то! Легче в магазин за пивом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 августа 2017, 20:20

      Вчера ещё нужно это делать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 августа 2017, 20:16

      Эх,мужики...
      Просто я видел другой футбол,в другое время ,вы уж извините...
      Щас другой замес ,капитализьм залез и сюды,
      Юные иностранцы едут за бабками ...
      С них за патриотизм не спросишь,у них дома нищие семьи,
      А наши тоже не лучше,знают ведь ,если что отмажут,а бабки?
      Ну ,а они по любому гарантированы!
      А вы,болелы,выкладывались бы по полной при таких доходах?
      Просто встаньте на их место...Грустно ...
      Желтый дьвол рулит миром.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 августа 2017, 19:49

      Все правильно сказал.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 августа 2017, 19:45

      Лишь бы не с Юрана..
      Оживился..((

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 августа 2017, 19:39

      Наша ментальность такова, что игроков надо палкой гонять! Но как-же иностранцы, у них ведь другой менталитет? Получается,что покупая звезд, они превращаются в наших бездарей? Вопросов много, ответов мало, еврокубки покажут какие к нам приезжают звезды!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 августа 2017, 19:37

      Юран,мы тебя понимаем,
      Мы понимаем Карреру,
      Когда игроки начнут понимать вас?
      У нас все...

      3
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