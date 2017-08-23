Юран: «Неудачи «Спартака»? Надо забыть тот сезон и начинать пахать с нуля. Тогда сказка будет продолжаться»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран выразил мнение, что проблемы московского клуба на старте сезона связаны с психологией футболистов.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице 10-е место, имея в активе восемь очков.

– С чем связываете неудачный старт «Спартака»?

– Я думаю, дело в психологии игроков. Стали чемпионами, Суперкубок добавил мыслей, что мы так же будем выигрывать, так же все будет получаться. Но надо забыть тот сезон и так же начинать пахать с нуля. Тогда сказка будет продолжаться. Надеюсь, что Каррерой будут сделаны поправки. Ментальность у нас такая – на классе будем выигрывать. Но ее надо чем-то подкреплять.