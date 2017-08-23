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  • Юран: «Неудачи «Спартака»? Надо забыть тот сезон и начинать пахать с нуля. Тогда сказка будет продолжаться»

Юран: «Неудачи «Спартака»? Надо забыть тот сезон и начинать пахать с нуля. Тогда сказка будет продолжаться»

23 августа 2017, 19:10
10

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран выразил мнение, что проблемы московского клуба на старте сезона связаны с психологией футболистов.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице 10-е место, имея в активе восемь очков.

– С чем связываете неудачный старт «Спартака»?

– Я думаю, дело в психологии игроков. Стали чемпионами, Суперкубок добавил мыслей, что мы так же будем выигрывать, так же все будет получаться. Но надо забыть тот сезон и так же начинать пахать с нуля. Тогда сказка будет продолжаться. Надеюсь, что Каррерой будут сделаны поправки. Ментальность у нас такая – на классе будем выигрывать. Но ее надо чем-то подкреплять.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей
Комментарии (10)
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alex1951
1503506245
Юран,мы тебя понимаем, Мы понимаем Карреру, Когда игроки начнут понимать вас? У нас все...
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Опорник84
1503506357
Наша ментальность такова, что игроков надо палкой гонять! Но как-же иностранцы, у них ведь другой менталитет? Получается,что покупая звезд, они превращаются в наших бездарей? Вопросов много, ответов мало, еврокубки покажут какие к нам приезжают звезды!
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shinnik
1503506728
Лишь бы не с Юрана.. Оживился..((
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Диктор
1503506996
Все правильно сказал.
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VVM1964
1503507974
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН , КРОМЕ ОДНОГО . СПАРТАК СТАЛ ЧЕМПИОНОМ И ЭТО НЕ СКАЗКА ( КАК МНОГИЕ СЧИТАЛИ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ ) .
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alex1951
1503508615
Эх,мужики... Просто я видел другой футбол,в другое время ,вы уж извините... Щас другой замес ,капитализьм залез и сюды, Юные иностранцы едут за бабками ... С них за патриотизм не спросишь,у них дома нищие семьи, А наши тоже не лучше,знают ведь ,если что отмажут,а бабки? Ну ,а они по любому гарантированы! А вы,болелы,выкладывались бы по полной при таких доходах? Просто встаньте на их место...Грустно ... Желтый дьвол рулит миром.
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ribavadim
1503508840
Вчера ещё нужно это делать?
Ответить
prezent2017
1503512308
Пахать-то надо, да неохота как-то! Легче в магазин за пивом...
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ARSENAL TULA
1503512674
Пропала искорка в матчах Спартака в этом году
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