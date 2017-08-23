Перед матчем «Зенит» – «Ростов» на «Санкт-Петербурге» пройдет рэп-баттл

Первый в истории РФПЛ рэп-баттл состоится в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге. Приурочен он будет к матчу восьмого тура между местным «Зенитом» и «Ростовом». Участниками будут победитель первого сезона «Versus: Fresh Blood» Константин «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатин и полуфиналист проекта Николай «Lodoss» Дукмас.

«Рэп-дуэль на стадионе «Санкт-Петербург» станет уникальным событием, объединяющим профессиональный спорт и современную культуру, и первым баттлом среди хип-хоп исполнителей, который смогут увидеть вживую несколько десятков тысяч человек.

Сине-бело-голубые убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить», – говорится в официальном релизе «Зенита».

Матч против «Ростова» намечен на 27 августа и начнется в 20:00 по Москве.