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    Перед матчем «Зенит» – «Ростов» на «Санкт-Петербурге» пройдет рэп-баттл

    Первый в истории РФПЛ рэп-баттл состоится в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге. Приурочен он будет к матчу восьмого тура между местным «Зенитом» и «Ростовом». Участниками будут победитель первого сезона «Versus: Fresh Blood» Константин «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатин и полуфиналист проекта Николай «Lodoss» Дукмас.

    «Рэп-дуэль на стадионе «Санкт-Петербург» станет уникальным событием, объединяющим профессиональный спорт и современную культуру, и первым баттлом среди хип-хоп исполнителей, который смогут увидеть вживую несколько десятков тысяч человек.

    Сине-бело-голубые убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить», – говорится в официальном релизе «Зенита».

    Матч против «Ростова» намечен на 27 августа и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.08.2017 14:49
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 23 августа 2017, 23:43

      ХХОС вообще-то второй сезон взял, а не первый.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 августа 2017, 19:53

      современная культура в Культурной столице...

      Баха фуганули лучше штоли...?((

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 августа 2017, 19:43

      а в общем х...ня конечно, что там упускать то ..навряд ли много людей заманят.. это в провинции может пройдет, в перми или ишо где нить. а здесь.. ну придет 200 тинейджеров на матч пораньше...

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 августа 2017, 19:43

      Батл? "стэдиум руф Бакланз" против "Албин пиз...бол тим"?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2017, 18:39

      Какая команда такой и разогрев))

      -3
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      Рейтинг: +630

      garet12222 > OfaZavr 23 августа 2017, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В таком случае на открытие перед матчем надо всем говно жрать, раз какая команда, такой и разогрев

      -6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > garet12222 24 августа 2017, 08:05

      Вы бы, уважеемый, свои эмоции выражали как-то поделикатней, некрасиво, честное слово.

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2017, 18:37

      Что за зараза эти баттлы, много о них говорят. ..овно какое-то.

      2
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 23 августа 2017, 18:23

      А че не оксюмирон и гнойный в2

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 23 августа 2017, 18:16

      Ну понеслась)))

      0
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      Рейтинг: +1631

      sерж 23 августа 2017, 17:37

      ну руководство Зенита хоть что-то делают,чтоб привлечь зрителей на стадион.в отличие от других клубов.Если не зайдут рэперы,то что нибудь другое придумают

      1
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > sерж 23 августа 2017, 18:12

      это да,работают капитально в соцсетях,медиа и тд,в других клубах рфпл такого нет.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sерж 23 августа 2017, 18:25

      Да у других денег нет рэперов приглашать.Может только у москвичей..

      0
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      Рейтинг: +235

      Копытин 23 августа 2017, 17:32

      Я смотрю только первые, кто оставил в теме коменты слушают подобную по@бень. 97% отечественной рэп культуры это полный кал. Все тексты в основной своей массе это мат и секс в разных проявлениях.

      4
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      Рейтинг: +235

      Копытин > Gek Dement 25 августа 2017, 18:47

      Вот ещё мне не хватало иностранный рэп переводить. Я найду как время потратить.

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