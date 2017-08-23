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  • Перед матчем «Зенит» – «Ростов» на «Санкт-Петербурге» пройдет рэп-баттл

Перед матчем «Зенит» – «Ростов» на «Санкт-Петербурге» пройдет рэп-баттл

23 августа 2017, 14:49
51

Первый в истории РФПЛ рэп-баттл состоится в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге. Приурочен он будет к матчу восьмого тура между местным «Зенитом» и «Ростовом». Участниками будут победитель первого сезона «Versus: Fresh Blood» Константин «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатин и полуфиналист проекта Николай «Lodoss» Дукмас.

«Рэп-дуэль на стадионе «Санкт-Петербург» станет уникальным событием, объединяющим профессиональный спорт и современную культуру, и первым баттлом среди хип-хоп исполнителей, который смогут увидеть вживую несколько десятков тысяч человек.

Сине-бело-голубые убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить», – говорится в официальном релизе «Зенита».

Матч против «Ростова» намечен на 27 августа и начнется в 20:00 по Москве.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (51)
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GoldPlayFIFARus9
1503489497
Шта? О чём вообще речь? В первые слышу про эту "популярную" движуху. Я по ходу сильно отстал от жизни...
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Mr Rikko
1503490338
Мало того, что *крыша* регулярно пробита, теперь еще пробито и "дно"... Кому не сложно -захватите с собой винтовку и два патрона - на двух дебилов должно хватить... Посещаемость можно привлекать кучей вещей (додумайте сами). Но не перекидыванием в течении почти часа матами двух д%@#$@ов!
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Bivaliy67
1503490626
Рэп-баттл - современная культура? Идите нах! Иль пригласите Шнура!
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первый третий с права
1503490766
смешно то что эти два ушлёпка будут думать что их слушал полный стадион,хотя люди придут на футбол.
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jet andy
1503490772
Лучше бы Металлику привезли)))
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Karpathian
1503491162
Совсем с этим рэпом-шмэпом заколебали...
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Kulimen
1503494667
Я бы теперь хорошенько подумал стоит ли идти на игру.
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FanatSerj
1503494838
скатились в помойку..... верните Шнура.
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Добрый Бобер
1503495578
Мяч "Красава", рэп-батл, что дальше? В комментаторы не будут принимать тех, у кого меньше трёх ходок?
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OfaZavr
1503502765
Какая команда такой и разогрев))
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