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    Окслэд-Чэмберлен хочет встретиться с руководством «Арсенала»

    Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен проведет встречу с руководством клуба относительно своего будущего, сообщает Sky Sports. Во встрече должен принять участие также главный тренер команды Арсен Венгер, а также исполнительный директор Иван Газидис.

    Венгер рассчитывает, что футболист продлит контракт с клубом, срок которого истекает в 2018 году. Известно, что в услугах Окслэда-Чэмберлена заинтересован «Челси».

    В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 45 официальных матчах за «Арсенал», забив в них шесть голов и сделав 11 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 10:31
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