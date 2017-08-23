Окслэд-Чэмберлен хочет встретиться с руководством «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен проведет встречу с руководством клуба относительно своего будущего, сообщает Sky Sports. Во встрече должен принять участие также главный тренер команды Арсен Венгер, а также исполнительный директор Иван Газидис.

Венгер рассчитывает, что футболист продлит контракт с клубом, срок которого истекает в 2018 году. Известно, что в услугах Окслэда-Чэмберлена заинтересован «Челси».

В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 45 официальных матчах за «Арсенал», забив в них шесть голов и сделав 11 результативных передач.