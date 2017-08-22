Бубнов: «Спартак» дал конкурентам такую фору, что проблематично говорить о его чемпионстве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» в текущем положении не сможет претендовать на золотые медали РФПЛ.

Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года стал чемпионом России. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице 10-е место.

«По прошествии семи туров можно говорить о том, что «Спартак» со всех точек зрения оказался не готов к решению поставленных задач. Команда проседает и по физике, и по психологии, да и в организационном плане в клубе явно не все в порядке. В итоге красно-белые дали конкурентам такую фору, что проблематично говорить об их чемпионстве», – сказал Бубнов.