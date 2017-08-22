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    Бубнов: «Спартак» дал конкурентам такую фору, что проблематично говорить о его чемпионстве»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» в текущем положении не сможет претендовать на золотые медали РФПЛ.

    Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года стал чемпионом России. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице 10-е место.

    «По прошествии семи туров можно говорить о том, что «Спартак» со всех точек зрения оказался не готов к решению поставленных задач. Команда проседает и по физике, и по психологии, да и в организационном плане в клубе явно не все в порядке. В итоге красно-белые дали конкурентам такую фору, что проблематично говорить об их чемпионстве», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.08.2017 23:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 23 августа 2017, 09:13

      Слабая трансферная политика клуба слабо себя проявила. Что они думают в предверии ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 23 августа 2017, 08:02

      Это называется "сыпать соль на рану". Зачем в сотый раз говорить о том, что уже давно факт для всех? Надо оставить весь негатив в прошлом и двигаться дальше.

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 23 августа 2017, 06:28

      Пора всяким муд.звонам
      Забыть, что Спартак был Чемпионом.
      Нам надо надеяться и ждать,
      Им побеждать.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 05:57

      да отстаньте от Спартака, дайте хоть в себя прийти... сами инф. волной еще больше нагнетают. Ну не задался старт сезона, главное к ЛЧ чтоб собрались. Челси с Мауром после чемпионства тоже не фонтаном был, но его так не мусолили

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 августа 2017, 23:38

      С чего все взяли, что Спартак должен защитить титул ?))

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      Рейтинг: +121

      Hasanino > acer2003 23 августа 2017, 01:03

      С того, что он(Спартак) чемпион

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