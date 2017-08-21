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    Ригони: «Я уже адаптировался к стилю игры «Зенита», за которым пристально следил»

    Полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони дал интервью аргентинским СМИ перед вылетом в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Как сообщал ранее «Бомбардир», сделка по переходу футболиста в российский клуб уже завершена.

    «Я уже адаптировался к стилю игры «Зенита», за которым пристально следил. Я надеюсь, что я смогу как можно скорее освоиться в команде и выйти на поле. Я очень рад, что «Индепендьенте» помог осуществить этот переход, но в то же время мне немного грустно покидать Аргентину, с которой у меня связаны приятные воспоминания», — заявил футболист.

    В случае перехода в «Зенит» Ригони станет пятым аргентинским новичком команды в текущее трансферное окно. До этого команда Роберто Манчини пополнилась защитником Эмануэлем Мамманой, полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером и нападающим Себастьяном Дриусси.

    Сумма сделки между «Зенитом» и «Индепендьенте» оценивается в 10 миллионов евро. В свою очередь, в контракте футболиста с петербургским клубом будут прописаны отступные в размере 60 миллионов.

    «Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

    Источник: YouTube

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    21.08.2017 19:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 22 августа 2017, 13:11

      Если Манчини сплотит русских и аргов, то получится боеспособный молодой коллектив. Уклон мистера понятен, атакующая манера игры с высоким прессингом за счет интенсивных, креативных молодых ребят! Этот проект мне напоминает чем то монако!!!

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      Рейтинг: +147

      JellyBean 22 августа 2017, 03:08

      Увидим на поле:)

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 августа 2017, 02:10

      Во как профессионалы адаптируются. Нашим не понять.

      0
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      Рейтинг: +43

      Vaulakvas 22 августа 2017, 00:10

      Как можно адаптироватьс не сыграв ни одного матча. Очередной фарс новичков наших клубов. Посмотрим в деле а не на словах.

      0
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 21 августа 2017, 23:30

      Давай побыстрей адаптируйся. Через пару лет за 60 лямов в Китай продадим.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 августа 2017, 21:38

      Ещё в город не приехал, а уже адаптировался???

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      Рейтинг: +288

      DePisuares 21 августа 2017, 20:42

      Ну вроде ничего так игрок, посмотрим как себя проявит.

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