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  • Ригони: «Я уже адаптировался к стилю игры «Зенита», за которым пристально следил»

Ригони: «Я уже адаптировался к стилю игры «Зенита», за которым пристально следил»

21 августа 2017, 19:52
7

Полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони дал интервью аргентинским СМИ перед вылетом в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Как сообщал ранее «Бомбардир», сделка по переходу футболиста в российский клуб уже завершена.

«Я уже адаптировался к стилю игры «Зенита», за которым пристально следил. Я надеюсь, что я смогу как можно скорее освоиться в команде и выйти на поле. Я очень рад, что «Индепендьенте» помог осуществить этот переход, но в то же время мне немного грустно покидать Аргентину, с которой у меня связаны приятные воспоминания», — заявил футболист.

В случае перехода в «Зенит» Ригони станет пятым аргентинским новичком команды в текущее трансферное окно. До этого команда Роберто Манчини пополнилась защитником Эмануэлем Мамманой, полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером и нападающим Себастьяном Дриусси.

Сумма сделки между «Зенитом» и «Индепендьенте» оценивается в 10 миллионов евро. В свою очередь, в контракте футболиста с петербургским клубом будут прописаны отступные в размере 60 миллионов.

«Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Индепендьенте Ригони Эмилиано
Комментарии (7)
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DePisuares
1503337365
Ну вроде ничего так игрок, посмотрим как себя проявит.
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dyema
1503340699
Ещё в город не приехал, а уже адаптировался???
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paracetamol
1503347445
Давай побыстрей адаптируйся. Через пару лет за 60 лямов в Китай продадим.
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Vaulakvas
1503349815
Как можно адаптироватьс не сыграв ни одного матча. Очередной фарс новичков наших клубов. Посмотрим в деле а не на словах.
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APchelov
1503357002
Во как профессионалы адаптируются. Нашим не понять.
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JellyBean
1503360504
Увидим на поле:)
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Sasha1086
1503396671
Если Манчини сплотит русских и аргов, то получится боеспособный молодой коллектив. Уклон мистера понятен, атакующая манера игры с высоким прессингом за счет интенсивных, креативных молодых ребят! Этот проект мне напоминает чем то монако!!!
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