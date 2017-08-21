Ригони: «Я уже адаптировался к стилю игры «Зенита», за которым пристально следил»

Полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони дал интервью аргентинским СМИ перед вылетом в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Как сообщал ранее «Бомбардир», сделка по переходу футболиста в российский клуб уже завершена.

«Я уже адаптировался к стилю игры «Зенита», за которым пристально следил. Я надеюсь, что я смогу как можно скорее освоиться в команде и выйти на поле. Я очень рад, что «Индепендьенте» помог осуществить этот переход, но в то же время мне немного грустно покидать Аргентину, с которой у меня связаны приятные воспоминания», — заявил футболист.

В случае перехода в «Зенит» Ригони станет пятым аргентинским новичком команды в текущее трансферное окно. До этого команда Роберто Манчини пополнилась защитником Эмануэлем Мамманой, полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером и нападающим Себастьяном Дриусси.

Сумма сделки между «Зенитом» и «Индепендьенте» оценивается в 10 миллионов евро. В свою очередь, в контракте футболиста с петербургским клубом будут прописаны отступные в размере 60 миллионов.



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