13 пропущенных голов за первые семь туров – худший показатель «Спартака» в истории

Дело даже не в тринадцати пропущенных мячах, а в одиннадцати во втором тайме. складывается впечатление, что игроки хотят показать : мол можем так, а можем и вот так. Кому они это хотят показать? Понятно что не болельщикам, а тренеру и руководству. Ближайшие туры покажут, готовы футболисты биться за тренера или просто сольют его.
Пропустив в первых семи турах РФПЛ 13 голов, московский «Спартак» установил собственный антирекорд. Никогда ранее так плохо на старте турнира красно-белая оборона не играла.
До сего момента на первом месте по данному отрицательному показателю находился сезон-2012/13, когда под руководством Унаи Эмери спартаковцы пропустили после семи туров 12 голов.
В нынешнем сезоне РФПЛ больше «Спартака» пропустил только махачкалинский «Анжи», который находится в зоне вылета.