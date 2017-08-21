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    13 пропущенных голов за первые семь туров – худший показатель «Спартака» в истории

    Пропустив в первых семи турах РФПЛ 13 голов, московский «Спартак» установил собственный антирекорд. Никогда ранее так плохо на старте турнира красно-белая оборона не играла.

    До сего момента на первом месте по данному отрицательному показателю находился сезон-2012/13, когда под руководством Унаи Эмери спартаковцы пропустили после семи туров 12 голов.

    В нынешнем сезоне РФПЛ больше «Спартака» пропустил только махачкалинский «Анжи», который находится в зоне вылета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 15:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 августа 2017, 00:50

      Дело даже не в тринадцати пропущенных мячах, а в одиннадцати во втором тайме. складывается впечатление, что игроки хотят показать : мол можем так, а можем и вот так. Кому они это хотят показать? Понятно что не болельщикам, а тренеру и руководству. Ближайшие туры покажут, готовы футболисты биться за тренера или просто сольют его.

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      Рейтинг: +43

      Vaulakvas 22 августа 2017, 00:19

      В этом виноваты игроки в первую очередь , которые уверовали в свою непобедимость и конечно Карера, который не может настроить должным образом команду на борьбу и единоборства. Ну и трансферная политика конечно ни о чем...

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 21 августа 2017, 23:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наши поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))) Ждем рекордов в ЛЧ!!!!!!))))))

      -4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 августа 2017, 19:57

      да и ладно..
      щас побегут..завизжат..соберутся в клин..
      И,через пару туров ..хана кудесникам мяча.,удачникам трансферов,вдохновившимся тренерам-легендам...
      молодым дарованиям..
      Когда Спартак пойдёт Свиньей..((

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 21 августа 2017, 18:56

      коняшки и бомжарики-сидите молча вспоминая вашу игру в лч.кто не обсерался там,тот пусть и говорит. но явно не вы.

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg 21 августа 2017, 18:30

      да 13 голов худший ! вы штопаные с бомбардира вообще без трофеев! тупой говно питерский сайт и не более

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 17:18

      Настоящий рекорд спартаковцы установят в Лиге Чемпионов.

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > prezent2017 21 августа 2017, 18:30

      дада не то что твой зенит пока везет)

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 августа 2017, 17:00

      Болельщики Спартака любят говорить про рекорды ЦСКА. Хотя сами даже во внутреннем чемпионате их устанавливают.

      4
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      Рейтинг: +665

      Snerg > bset 21 августа 2017, 18:31

      никто не спорит про рекорды) ЦСКА 23 года без чемпионства) зенит 56 лет! продолжать?

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Snerg 21 августа 2017, 23:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пойди проспись!!!!

      -4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2017, 16:43

      Толи ещё будет с Комбаровым и К. А вообще Спартаку нужна ",толковая,свежая кровь" и не только в защиту ! Впереди ЛЧ и 10дней открытого трансферного окна !!
      АУ, Федун ))

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      Рейтинг: +588

      Sergil 21 августа 2017, 16:13

      У них есть все шансы даже в ЛЧ перебить свой рекорд

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Боцман59rus 21 августа 2017, 17:36

      твои слова да богу в уши ! поменьше позору было бы .

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Sergil 21 августа 2017, 18:33

      во первых пидорский рекорд никто не перебьет из питера! раздели всю сумму потраченную на последние трофеи ))) и ты окуешь прям(

      -1
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