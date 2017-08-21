13 пропущенных голов за первые семь туров – худший показатель «Спартака» в истории

Пропустив в первых семи турах РФПЛ 13 голов, московский «Спартак» установил собственный антирекорд. Никогда ранее так плохо на старте турнира красно-белая оборона не играла.

До сего момента на первом месте по данному отрицательному показателю находился сезон-2012/13, когда под руководством Унаи Эмери спартаковцы пропустили после семи туров 12 голов.

В нынешнем сезоне РФПЛ больше «Спартака» пропустил только махачкалинский «Анжи», который находится в зоне вылета.