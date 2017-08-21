Бенитес: «В Премьер-лиге нельзя допускать слишком много ошибок»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес после поражения от «Хаддерсфилда» пообещал, что команда будет тренироваться еще более усердно, чтобы исправить положение.

«В Премьер-лиге нельзя допускать слишком много ошибок. Мы совершили всего одну и получили гол.

Сейчас мы находимся в начале пути, и нам нужно продолжать идти вперед. Единственное, что мы можем сделать, чтобы улучшить игру, это усиленно тренироваться», – приводит слова Бенитеса BBC.

Матч второго тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд» – «Ньюкасл» закончился со счетом 1:0. Это поражение стало для команды Бенитеса вторым подряд.