Радимов: «На данный момент Кокорин – нападающий номер один в стране, шансов у Дзюбы мало»

Бывший капитан «Зенита», а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов уверен, что при нынешней игре Александра Кокорина шанс у Артема Дзюбы появится не скоро. Кроме того, этим шансом еще нужно будет умело воспользоваться.

Напомним, что после семи туров российской Премьер-лиги Кокорин забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Дзюба сыграл в пяти матчах, но результативными действиями пока не отметился.

– У Дзюбы есть шанс вернуть себе прежние позиции в нынешнем «Зените»?

– Кокорин на месте центрального нападающего выглядит незаменимым. Это лучший бомбардир чемпионата! Если Дзюба останется в «Зените», у него наверняка появится шанс, но этот шанс еще нужно будет использовать. На данный момент Кокорин – нападающий номер один в стране. Он доказывает это голами в каждом матче, работой и всем остальным.

– Если бы Дзюба обратился к вам, что бы вы ему посоветовали?

– Он взрослый человек, с семьей и детьми. Есть два варианта – либо уходить, либо оставаться. И выбор только за Дзюбой. Ему принимать это решение. Еще нужно знать позицию Манчини – согласен он отпустить нападающего или нет? Нужно знать финансовую составляющую – есть ли возможность уйти бесплатно в аренду или его могут только продать за деньги. Как советовать, не зная всех нюансов?