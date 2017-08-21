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  • Радимов: «На данный момент Кокорин – нападающий номер один в стране, шансов у Дзюбы мало»

Радимов: «На данный момент Кокорин – нападающий номер один в стране, шансов у Дзюбы мало»

21 августа 2017, 08:54
13

Бывший капитан «Зенита», а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов уверен, что при нынешней игре Александра Кокорина шанс у Артема Дзюбы появится не скоро. Кроме того, этим шансом еще нужно будет умело воспользоваться.

Напомним, что после семи туров российской Премьер-лиги Кокорин забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Дзюба сыграл в пяти матчах, но результативными действиями пока не отметился.

– У Дзюбы есть шанс вернуть себе прежние позиции в нынешнем «Зените»?

– Кокорин на месте центрального нападающего выглядит незаменимым. Это лучший бомбардир чемпионата! Если Дзюба останется в «Зените», у него наверняка появится шанс, но этот шанс еще нужно будет использовать. На данный момент Кокорин – нападающий номер один в стране. Он доказывает это голами в каждом матче, работой и всем остальным.

– Если бы Дзюба обратился к вам, что бы вы ему посоветовали?

– Он взрослый человек, с семьей и детьми. Есть два варианта – либо уходить, либо оставаться. И выбор только за Дзюбой. Ему принимать это решение. Еще нужно знать позицию Манчини – согласен он отпустить нападающего или нет? Нужно знать финансовую составляющую – есть ли возможность уйти бесплатно в аренду или его могут только продать за деньги. Как советовать, не зная всех нюансов?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (13)
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prezent2017
1503295404
Пока в Краснодар, а потому туркам продадут. Дошутился Тёма.
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Влаан
1503301413
В сборной будет забивать , будет первым
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ArtAlex007
1503303400
Что у нас за тенденция такая, как только игрок начинает забивать, то сразу начинают ему петь дифирамбы. Дзюбу все хвалили хвалили, а толку то? Роналдо или Месси не сдуваются после 10-15 туров, потому что там уровень, а тут просто в хорошей форме Ко-ко, только надолго-ли?
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yorgenbarenz
1503305497
"Координатор футбольных команд"....В Зените их сотни? И что ,они без Радимова заблудятся в лесу? Интересно,кто это изобрёл новый способ онанизма на народные деньги?
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DeutschlandUberAlles
1503316197
Ему надо в Краснодар уходить.
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ИванЯ
1503319007
Тема показывал усы, а Коко вытер сопли и взялся за дело)
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polozovs
1503321455
В Анжи его примут
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Valera-Verim
1503328870
грамотная замутка против бездомного крысёныша(обидел питерца,хоть и в москве) не просёк артёмка мутку))))
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EcioAuditore
1503330147
Ну на счет первого номера я думали погорячился Радимов первый номер в нападении это Смолов чего и показали последние 2 сезона, а вот Кокорин только в этом сезоне проснулся еще работать и работать да и травмы неизбежны...
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Valera-Verim
1503331163
и дружбана ему подсунули гниловатого-съели тупого артёмку,теперь максимум тосно.
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