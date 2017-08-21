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    Радимов: «На данный момент Кокорин – нападающий номер один в стране, шансов у Дзюбы мало»

    Бывший капитан «Зенита», а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов уверен, что при нынешней игре Александра Кокорина шанс у Артема Дзюбы появится не скоро. Кроме того, этим шансом еще нужно будет умело воспользоваться.

    Напомним, что после семи туров российской Премьер-лиги Кокорин забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Дзюба сыграл в пяти матчах, но результативными действиями пока не отметился.

    – У Дзюбы есть шанс вернуть себе прежние позиции в нынешнем «Зените»?

    – Кокорин на месте центрального нападающего выглядит незаменимым. Это лучший бомбардир чемпионата! Если Дзюба останется в «Зените», у него наверняка появится шанс, но этот шанс еще нужно будет использовать. На данный момент Кокорин – нападающий номер один в стране. Он доказывает это голами в каждом матче, работой и всем остальным.

    – Если бы Дзюба обратился к вам, что бы вы ему посоветовали?

    – Он взрослый человек, с семьей и детьми. Есть два варианта – либо уходить, либо оставаться. И выбор только за Дзюбой. Ему принимать это решение. Еще нужно знать позицию Манчини – согласен он отпустить нападающего или нет? Нужно знать финансовую составляющую – есть ли возможность уйти бесплатно в аренду или его могут только продать за деньги. Как советовать, не зная всех нюансов?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2017 08:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 21 августа 2017, 18:59

      и дружбана ему подсунули гниловатого-съели тупого артёмку,теперь максимум тосно.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 21 августа 2017, 18:42

      Ну на счет первого номера я думали погорячился Радимов первый номер в нападении это Смолов чего и показали последние 2 сезона, а вот Кокорин только в этом сезоне проснулся еще работать и работать да и травмы неизбежны...

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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 21 августа 2017, 18:21

      грамотная замутка против бездомного крысёныша(обидел питерца,хоть и в москве) не просёк артёмка мутку))))

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      Рейтинг: +600

      polozovs 21 августа 2017, 16:17

      В Анжи его примут

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 21 августа 2017, 15:36

      Тема показывал усы, а Коко вытер сопли и взялся за дело)

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 августа 2017, 14:49

      Ему надо в Краснодар уходить.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 августа 2017, 11:51

      "Координатор футбольных команд"....В Зените их сотни? И что ,они без Радимова заблудятся в лесу? Интересно,кто это изобрёл новый способ онанизма на народные деньги?

      -2
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      Рейтинг: +71

      Minusator > yorgenbarenz 21 августа 2017, 21:36

      Ты даже не знаешь ситуации по должности и пытаешься что-то ляпнуть.
      Увы вышло глупо.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > Minusator 22 августа 2017, 07:59

      Зато у тебя умно и это радует.В советское сытое время координаторов и прочих комбинаторов не было,как не было всяких Генеральных директоров при 100 чел.народа. Раз такой сведущий,просвети тут,на странице,чем занимается координатор футбольных команд Зенита.И какое у него самочувствие,не замотался ли ,бедолага.

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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 21 августа 2017, 11:16

      Что у нас за тенденция такая, как только игрок начинает забивать, то сразу начинают ему петь дифирамбы. Дзюбу все хвалили хвалили, а толку то? Роналдо или Месси не сдуваются после 10-15 туров, потому что там уровень, а тут просто в хорошей форме Ко-ко, только надолго-ли?

      1
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      Рейтинг: +61

      Влаан 21 августа 2017, 10:43

      В сборной будет забивать , будет первым

      1
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 21 августа 2017, 09:23

      Российский паспорт есть и в чемпионате найдутся желающие.

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