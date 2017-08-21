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  • Мостовой: «Удачная игра в Лиге чемпионов поможет забыть о неудачах «Спартака» на старте сезона»

Мостовой: «Удачная игра в Лиге чемпионов поможет забыть о неудачах «Спартака» на старте сезона»

21 августа 2017, 06:55
29

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой дал оценку перспективам выступления российских клубом на евроарене в этом сезоне. По его словам, сложнее всего придется «Зениту», который на выезде уступил в первом матче «Утрехту».

Что касается «Спартака», бывший футболист не торопится загадывать о результатах выступления москвичей на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Какими видите шансы ЦСКА, «Зенита», и «Краснодара» на выход в основные турниры еврокубков после сыгранных первых матчей?

– «Зенит» после поражения в гостях от «Утрехта» поставил себя в – непростую ситуацию. Счет 1:0 неприятный как для одной, так и для другой команды. У питерцев могут возникнуть проблемы в ответном матче. Особенно если вспомнить, что в предыдущем раунде они в домашнем поединке проиграли «Бней-Иегуда». Голландская команда все-таки посильнее израильской будет. Причем многое даже не от «Зенита», а от самого «Утрехта» будет зависеть. Если он не испугается, хорошо закроется и начнет использовать свои шансы, то сине-бело-голубые начнут нервничать. Зенитовцам нужно как можно быстрее забить первый гол, чтобы потом чувствовать себя более уверенно. Гол в ворота гостей, забитый в первые 15 минут, может многое поменять.

Что же касается ЦСКА, то в его противостоянии с «Янг Бойз» процентов на 70-80 все ясно – они должны пройти в групповой турнир. Все-таки чудом выиграли в гостях – спасибо защитнику швейцарцев, забившему в свои ворота. Однако забивать им все равно надо, чтобы обезопасить себя.

Ответный матч «Краснодара» обещает быть очень интересным. Сербы – не подарок, им надо выигрывать. «Црвена Звезда» – живая команда, игра обещает быть открытой. Есть надежда, что скоро полностью восстановит свои игровые кондиции Федор Смолов, уже в двух матчах вышедший на замену.

– «Спартаку» осенью предстоит старт в групповом турнире Лиги чемпионов. С учетом того, как сейчас играют красно-белые, нет ли у вас опасения за их выступление в этом турнире?

– Нет. В группе им предстоит провести шесть матчей, какие-то очки наберут. Полагаю, что они выступят не хуже ЦСКА, который уже много лет подряд не может выйти из группы, а если «Спартак» после группы попадет в плей-офф, то о его удачах на старте чемпионата России все забудут. Та же история с антирекордом Игоря Акинфеева. Стоило армейцам победить, а голкиперу ЦСКА не пропустить, о ней перестали вспоминать.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (29)
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Аид666
1503289598
Если научатся играть второй тайм так же энергично, как и первый - то могут и выйти. Первый тайм же хорошо выкладываются. Пересмотреть защиту, убрать Комбарова, добавить физики и в целом этого будет достаточно.
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СШГЭС
1503289932
Зениту точно просто не будет, Утрехт не пропускает у себя в чемпионате, а если они запихают голешник, трудно будет им три вставить.
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Сибирь за Спартак
1503291228
Надеюсь, что игроки в ЛЧ будут выкладываться на 150%, как в чемпионском сезоне, для них это новый вызов.
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Svoysvoemubrat
1503291853
С такой трансферной кампанией тревожно мне за ЛЧ.
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Одинокий волк Маквейд
1503293127
Читал, правда не в очень уважаемой газете, что на вручении медалей за столом в неформальном разговоре, игроки прямо сказали Федуну, что чемпионство получилось в результате игры через не могу и невероятного фарта и что повторить это снова не реально. Федун в ответ пообещал купить несколько игроков уровня Промеса и лучше.
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Приус
1503294067
Краснодар может пройди дальше, если не прижмется в своим воротам, а будет атаковать. Будет открытая игра в любом случае, похожая на Спартак-Локо.
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prezent2017
1503295306
Мостовой сбрендил что-ли? При такой защите как можно выйти из группы в ЛЧ? Да и нападение не блещет, а полузащита - вообще швах.Вратари - дыры, по 4-5 мячей пропускают. К тому же мясные "устали", играя 1 матч в неделю, а когда будет 2, вообще рассыплются. Им бы о непопадании в ФНЛ стоило подумать!
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VIPded
1503296001
Удачи всем нашим!
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orstho-68
1503297177
Удачи и побед Российским клубам!!! Болеем за наших!!!!
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ljrljr0505
1503300992
Будем болеть за наших.... Удачи Российским клубам в ЛЧ
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