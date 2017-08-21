Мостовой: «Удачная игра в Лиге чемпионов поможет забыть о неудачах «Спартака» на старте сезона»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой дал оценку перспективам выступления российских клубом на евроарене в этом сезоне. По его словам, сложнее всего придется «Зениту», который на выезде уступил в первом матче «Утрехту».

Что касается «Спартака», бывший футболист не торопится загадывать о результатах выступления москвичей на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Какими видите шансы ЦСКА, «Зенита», и «Краснодара» на выход в основные турниры еврокубков после сыгранных первых матчей?

– «Зенит» после поражения в гостях от «Утрехта» поставил себя в – непростую ситуацию. Счет 1:0 неприятный как для одной, так и для другой команды. У питерцев могут возникнуть проблемы в ответном матче. Особенно если вспомнить, что в предыдущем раунде они в домашнем поединке проиграли «Бней-Иегуда». Голландская команда все-таки посильнее израильской будет. Причем многое даже не от «Зенита», а от самого «Утрехта» будет зависеть. Если он не испугается, хорошо закроется и начнет использовать свои шансы, то сине-бело-голубые начнут нервничать. Зенитовцам нужно как можно быстрее забить первый гол, чтобы потом чувствовать себя более уверенно. Гол в ворота гостей, забитый в первые 15 минут, может многое поменять.

Что же касается ЦСКА, то в его противостоянии с «Янг Бойз» процентов на 70-80 все ясно – они должны пройти в групповой турнир. Все-таки чудом выиграли в гостях – спасибо защитнику швейцарцев, забившему в свои ворота. Однако забивать им все равно надо, чтобы обезопасить себя.

Ответный матч «Краснодара» обещает быть очень интересным. Сербы – не подарок, им надо выигрывать. «Црвена Звезда» – живая команда, игра обещает быть открытой. Есть надежда, что скоро полностью восстановит свои игровые кондиции Федор Смолов, уже в двух матчах вышедший на замену.

– «Спартаку» осенью предстоит старт в групповом турнире Лиги чемпионов. С учетом того, как сейчас играют красно-белые, нет ли у вас опасения за их выступление в этом турнире?

– Нет. В группе им предстоит провести шесть матчей, какие-то очки наберут. Полагаю, что они выступят не хуже ЦСКА, который уже много лет подряд не может выйти из группы, а если «Спартак» после группы попадет в плей-офф, то о его удачах на старте чемпионата России все забудут. Та же история с антирекордом Игоря Акинфеева. Стоило армейцам победить, а голкиперу ЦСКА не пропустить, о ней перестали вспоминать.