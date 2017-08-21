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    Мостовой: «Удачная игра в Лиге чемпионов поможет забыть о неудачах «Спартака» на старте сезона»

    Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой дал оценку перспективам выступления российских клубом на евроарене в этом сезоне. По его словам, сложнее всего придется «Зениту», который на выезде уступил в первом матче «Утрехту».

    Что касается «Спартака», бывший футболист не торопится загадывать о результатах выступления москвичей на групповом этапе Лиги чемпионов.

    – Какими видите шансы ЦСКА, «Зенита», и «Краснодара» на выход в основные турниры еврокубков после сыгранных первых матчей?

    – «Зенит» после поражения в гостях от «Утрехта» поставил себя в – непростую ситуацию. Счет 1:0 неприятный как для одной, так и для другой команды. У питерцев могут возникнуть проблемы в ответном матче. Особенно если вспомнить, что в предыдущем раунде они в домашнем поединке проиграли «Бней-Иегуда». Голландская команда все-таки посильнее израильской будет. Причем многое даже не от «Зенита», а от самого «Утрехта» будет зависеть. Если он не испугается, хорошо закроется и начнет использовать свои шансы, то сине-бело-голубые начнут нервничать. Зенитовцам нужно как можно быстрее забить первый гол, чтобы потом чувствовать себя более уверенно. Гол в ворота гостей, забитый в первые 15 минут, может многое поменять.

    Что же касается ЦСКА, то в его противостоянии с «Янг Бойз» процентов на 70-80 все ясно – они должны пройти в групповой турнир. Все-таки чудом выиграли в гостях – спасибо защитнику швейцарцев, забившему в свои ворота. Однако забивать им все равно надо, чтобы обезопасить себя.

    Ответный матч «Краснодара» обещает быть очень интересным. Сербы – не подарок, им надо выигрывать. «Црвена Звезда» – живая команда, игра обещает быть открытой. Есть надежда, что скоро полностью восстановит свои игровые кондиции Федор Смолов, уже в двух матчах вышедший на замену.

    – «Спартаку» осенью предстоит старт в групповом турнире Лиги чемпионов. С учетом того, как сейчас играют красно-белые, нет ли у вас опасения за их выступление в этом турнире?

    – Нет. В группе им предстоит провести шесть матчей, какие-то очки наберут. Полагаю, что они выступят не хуже ЦСКА, который уже много лет подряд не может выйти из группы, а если «Спартак» после группы попадет в плей-офф, то о его удачах на старте чемпионата России все забудут. Та же история с антирекордом Игоря Акинфеева. Стоило армейцам победить, а голкиперу ЦСКА не пропустить, о ней перестали вспоминать.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.08.2017 06:55
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 августа 2017, 16:15

      Опять юморит.

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 21 августа 2017, 15:37

      Откровенно говоря, пока предпосылок для удачной игры не видно. Наоборот, скорее отсутствие удачи и фарта, хотя голы есть, игра иногда тоже. Хочется что бы наш Российский клуб достойно выступил в ЛЧ, но пока тревожно.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 августа 2017, 14:07

      Старт провален. Проиграли и бомжам, и коням. Сдулись пятому колесу. Даже если водка вдвое подешевеет, как такое забудешь?

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 21 августа 2017, 13:57

      Не хочу обидеть "болельщиков" Спартак, но скорее всего в группе ЛЧ будут соперники выше уровнем игры соперников РФПЛ.

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      Рейтинг: +8

      шура термитин 21 августа 2017, 12:48

      Хотели позор , - получите. Беда нас ждет в ЛЧ .

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 21 августа 2017, 12:44

      Ой, Шура, ви делаете мене смешно.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 августа 2017, 10:52

      В чём я сильно сомневаюсь

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 августа 2017, 10:36

      Будем болеть за наших.... Удачи Российским клубам в ЛЧ

      5
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 21 августа 2017, 10:28

      Уважаемый, Александр Владимирович! не смешите народ........

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 21 августа 2017, 09:32

      Удачи и побед Российским клубам!!! Болеем за наших!!!!

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