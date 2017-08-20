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    Манчини ничего не знает об уходе Нобоа и Ерохина в «Рубин»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, отвечая на вопросы после матча седьмого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:0), выразил свое недоумение по поводу информации об уходе из клуба Кристиана Нобоа и Александра Ерохина.

    – Сложилось впечатление, что у «Зенита» наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? И прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в «Рубин».

    – Что касается Ерохина и Нобоа, то я слышу об этом в первый раз. Что касается кризиса в атаке, то достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забили наибольшее количество голов в этом сезоне среди всех команд. По крайней мере, пока.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.08.2017 20:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2017, 12:12

      Нобоа вероятно, но Ерохин судя по матчам Зенита в начале сезона твердый игрок основы и нет предпосылок для его ухода!

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 21 августа 2017, 10:57

      ...Набоа и Ерохин--- было бы здорово!!!

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