Манчини ничего не знает об уходе Нобоа и Ерохина в «Рубин»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, отвечая на вопросы после матча седьмого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:0), выразил свое недоумение по поводу информации об уходе из клуба Кристиана Нобоа и Александра Ерохина.

– Сложилось впечатление, что у «Зенита» наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? И прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в «Рубин».

– Что касается Ерохина и Нобоа, то я слышу об этом в первый раз. Что касается кризиса в атаке, то достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забили наибольшее количество голов в этом сезоне среди всех команд. По крайней мере, пока.