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    АПЛ. «Челси» вырвал победу у «Тоттенхэма», Алонсо отметился дублем

    Состоялся очередной поединок второго тура АПЛ. В лондонском дерби встретились «Тоттенхэм» и «Челси». «Пенсионеры» счет в матче открыли и смогли сохранить его в свою пользу до финального свистка.

    Голами отметились Миши Батшуайи (в свои ворота) и Маркос Алонсо (дубль).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Тоттенхэм – Челси – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Алонсо, 24; 1:1 – Батшуайи, 82 (в свои ворота); 1:2 – Алонсо, 88.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Трипьер (Янсен, 90+2), Альдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Сиссоко, 80), Дайер (Хон Мин Сон, 68), Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.

    «Челси»: Куртуа, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Канте, Мората (Батшуайи, 79), Бакайоко, Мозес, Виллиан (Педро, 78).

    Предупреждения: Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84 – Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 19:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 20 августа 2017, 20:47

      С победой!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 августа 2017, 20:00

      Алонсо - красава!!! Морату в топку!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > AGE_13 20 августа 2017, 21:15

      а если в чужие не получается забить, почему бы в свои не забить???

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > Docentusa 20 августа 2017, 21:42

      главное забил! )))

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Luis Figo 21 августа 2017, 08:44

      Если бы он не забил бы то за него забили бы, а так все годы Челси забил)

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