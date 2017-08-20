АПЛ. «Челси» вырвал победу у «Тоттенхэма», Алонсо отметился дублем

Состоялся очередной поединок второго тура АПЛ. В лондонском дерби встретились «Тоттенхэм» и «Челси». «Пенсионеры» счет в матче открыли и смогли сохранить его в свою пользу до финального свистка.

Голами отметились Миши Батшуайи (в свои ворота) и Маркос Алонсо (дубль).

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Тоттенхэм – Челси – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Алонсо, 24; 1:1 – Батшуайи, 82 (в свои ворота); 1:2 – Алонсо, 88.

«Тоттенхэм»: Льорис, Трипьер (Янсен, 90+2), Альдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Сиссоко, 80), Дайер (Хон Мин Сон, 68), Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн.

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Канте, Мората (Батшуайи, 79), Бакайоко, Мозес, Виллиан (Педро, 78).

Предупреждения: Дайер, 31; Вертонген, 51; Алдервейрелд, 84 – Рюдигер, 30; Луис, 38; Алонсо, 87.

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