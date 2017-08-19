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    Бубнов: «Локомотив» может побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал поединок седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4). По словам эксперта, железнодорожники на протяжении всего матча выглядели более свежими.

    «Удаление Александра Самедова прямо перед перерывом коренным образом повлияло на различность сценариев двух таймов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что счет 2:0 в пользу «Спартака» не соответствовал логике игры, которую очень активно начал «Локомотив».

    Так или иначе, не факт, что Юрий Семин пошел бы на столь кардинальные перестановки в перерыве, останься команды в равных составах. На деле же тактический рисунок разительно изменился, а «Локомотив» и без этого подарка от Самедова лучше выглядел функционально.

    Если брать ход встречи в целом, то, как я и говорил до начала, ее судьба решалась в средней линии. А она на сегодняшний день оказалась у «Локомотива» сыграннее и сильнее. «Спартак» забил три гола за счeт индивидуального мастерства исполнителей, Квинси Промес вовсе отличился сам и отдал две результативные передачи, но даже этого не хватило. У «Локомотива» же все голы на счету полузащитников.

    Реалии таковы, что сегодня не «Спартак», а «Локомотив» навязывает «Зениту» конкуренцию в золотой гонке. В плане сыгранности и организованности средней линии команда Семина по итогам семи туров даст фору всем оппонентам по РФПЛ.

    Красно-зеленые не обладают такими ресурсами, как, к примеру, петербуржцы. Тем не менее «Локо» выиграл дерби у «Спартака» и ЦСКА, и, на мой взгляд, вполне могут побороться за место в зоне Лиги чемпионов, которая с этого сезона расширилась до трех команд», – говорит Бубнов.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Локомотив».

    Источник: Sportbox.ru

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    19.08.2017 23:05
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    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 20 августа 2017, 06:50

      да просто фарт..... он не бесконечный... сдуется надувной паровозик......

      -2
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      ...
      Рейтинг: +145

      бесёнок > вместе с ЦСКА 20 августа 2017, 08:53

      а кони-то уже сдулись

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 20 августа 2017, 02:18

      Чтобы попасть в зону Лиги чемпионов, нельзя отдавать очки середнякам, а выигрывать только у лидеров за счет мотивации. И вообще, где забивала?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Ivan_orvos 19 августа 2017, 23:37

      Надеюсь в этом сезоне Локо будет играть стабильнее. Вопрос с нападающим надо решать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Ivan_orvos 20 августа 2017, 00:13

      Это обязаловки и надо быстрее

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Ivan_orvos 20 августа 2017, 12:32

      думаю, нап будет под самый конец окна, как в случае с Ари.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 августа 2017, 23:26

      А что???
      А вдруг!!!
      Тихой футбольной САПОЙ, Локомотив ДОКОВЫЛЯЕТ до первого места и ВЕСНОЙ мы узнаем имя нового ЧЕМПИОНА!
      А заодно и место в групповом этапе Лиги Чемпионов за собой Локомотив ЗАСТОЛБИТ!
      Во всяком случае, Палыч мудро рассудил и ПРИКАЗАЛ не торопиться, а подождать и посмотреть на другие игры, которые ещё предстоит Локомотиву СЫГРАТЬ!
      Локомотиву надо усилиться и выстраивать командную игру без ошибок, которые Локомотив допустил в матче с Тосно!
      Локомотив с Тосно, СЛУЧАЙНО, проиграл, а вот в игре со Спартаком ЗАКОНОМЕРНО и ЗАСЛУЖЕННО выиграл!
      Я ставил на победу Локомотива, потому что Спартак сейчас на спаде, а когда он закончится НИКТО не знает!
      Это РАСПЛАТА Спартака за прошлый скандальный судейский сезон!
      Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕНИЦА!
      И плюс это ответ Локомотива на БЕЗОБРАЗНОЕ судейство арбитра Безбородова в Суперкубке!
      Из-за скандального судейства Безбородова у Локомотива УКРАЛИ Суперкубок.
      Спартак не горюй, надо лучше готовиться, а Локомотив и Палыча с БОЛЬШОЙ феерической футбольной ПОБЕДОЙ!
      Вот так и надо побеждать в каждом матче и будет всем СЧАСТЬЕ на РАДОСТЬ болельщикам Локомотива!
      После первого тайма Спартак ВЫИГРЫВАЛ 2-0, а Локомотив неплохо играл, но долго запрягал с голами!!!
      Локомотив учинил форменный РАЗГРОМ Спартака во втором тайме!
      Локомотив, в первом тайме, долго ЗАПРЯГАЛ, а во втором очень быстро "ездил" и РАЗГРОМНО забивал в спартаковские ворота!
      БЛАГО защитнички Спартака им предоставили такую ПРЕКРАСНУЮ возможность!
      Четыре мяча забили железнодорожники во втором тайме, а пропустили всего - ОДИН!
      Конечно сказалось удаление Самедова, но КТО??? его заставлял устраивать цырк с падением в штрафной Локомотива???
      Самедов хотел ОБМАНУТЬ и ВЫЦИГАНИТЬ пенальти у Еськова, но арбитр НЕ КУПИЛСЯ на обманный финт Самедова!
      Самедов подвёл команду и способствовал горькому ПОРАЖЕНИЮ Спартака!
      Если бы не было удаления Самедова, то Спартак мог и не проиграть, как минимум, а как максимум, мог и выиграть!
      С победой Локомотив!

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 августа 2017, 23:20

      А кому он, п*илять энтот экспэрт Бубнофф известный?...

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      Рейтинг: -13

      Popularov > koli4ka 19 августа 2017, 23:28

      Мне и вам он - п*илять, а всем остальным - энтот экспэрт Бубнофф известный?

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