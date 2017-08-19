Бубнов: «Локомотив» может побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал поединок седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4). По словам эксперта, железнодорожники на протяжении всего матча выглядели более свежими.

«Удаление Александра Самедова прямо перед перерывом коренным образом повлияло на различность сценариев двух таймов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что счет 2:0 в пользу «Спартака» не соответствовал логике игры, которую очень активно начал «Локомотив».

Так или иначе, не факт, что Юрий Семин пошел бы на столь кардинальные перестановки в перерыве, останься команды в равных составах. На деле же тактический рисунок разительно изменился, а «Локомотив» и без этого подарка от Самедова лучше выглядел функционально.

Если брать ход встречи в целом, то, как я и говорил до начала, ее судьба решалась в средней линии. А она на сегодняшний день оказалась у «Локомотива» сыграннее и сильнее. «Спартак» забил три гола за счeт индивидуального мастерства исполнителей, Квинси Промес вовсе отличился сам и отдал две результативные передачи, но даже этого не хватило. У «Локомотива» же все голы на счету полузащитников.

Реалии таковы, что сегодня не «Спартак», а «Локомотив» навязывает «Зениту» конкуренцию в золотой гонке. В плане сыгранности и организованности средней линии команда Семина по итогам семи туров даст фору всем оппонентам по РФПЛ.

Красно-зеленые не обладают такими ресурсами, как, к примеру, петербуржцы. Тем не менее «Локо» выиграл дерби у «Спартака» и ЦСКА, и, на мой взгляд, вполне могут побороться за место в зоне Лиги чемпионов, которая с этого сезона расширилась до трех команд», – говорит Бубнов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Локомотив».