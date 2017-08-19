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  • Бубнов: «Локомотив» может побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон»

Бубнов: «Локомотив» может побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон»

19 августа 2017, 23:05
9

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал поединок седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4). По словам эксперта, железнодорожники на протяжении всего матча выглядели более свежими.

«Удаление Александра Самедова прямо перед перерывом коренным образом повлияло на различность сценариев двух таймов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что счет 2:0 в пользу «Спартака» не соответствовал логике игры, которую очень активно начал «Локомотив».

Так или иначе, не факт, что Юрий Семин пошел бы на столь кардинальные перестановки в перерыве, останься команды в равных составах. На деле же тактический рисунок разительно изменился, а «Локомотив» и без этого подарка от Самедова лучше выглядел функционально.

Если брать ход встречи в целом, то, как я и говорил до начала, ее судьба решалась в средней линии. А она на сегодняшний день оказалась у «Локомотива» сыграннее и сильнее. «Спартак» забил три гола за счeт индивидуального мастерства исполнителей, Квинси Промес вовсе отличился сам и отдал две результативные передачи, но даже этого не хватило. У «Локомотива» же все голы на счету полузащитников.

Реалии таковы, что сегодня не «Спартак», а «Локомотив» навязывает «Зениту» конкуренцию в золотой гонке. В плане сыгранности и организованности средней линии команда Семина по итогам семи туров даст фору всем оппонентам по РФПЛ.

Красно-зеленые не обладают такими ресурсами, как, к примеру, петербуржцы. Тем не менее «Локо» выиграл дерби у «Спартака» и ЦСКА, и, на мой взгляд, вполне могут побороться за место в зоне Лиги чемпионов, которая с этого сезона расширилась до трех команд», – говорит Бубнов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Локомотив».

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (9)
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koli4ka
1503174011
А кому он, п*илять энтот экспэрт Бубнофф известный?...
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Popularov
1503174380
А что??? А вдруг!!! Тихой футбольной САПОЙ, Локомотив ДОКОВЫЛЯЕТ до первого места и ВЕСНОЙ мы узнаем имя нового ЧЕМПИОНА! А заодно и место в групповом этапе Лиги Чемпионов за собой Локомотив ЗАСТОЛБИТ! Во всяком случае, Палыч мудро рассудил и ПРИКАЗАЛ не торопиться, а подождать и посмотреть на другие игры, которые ещё предстоит Локомотиву СЫГРАТЬ! Локомотиву надо усилиться и выстраивать командную игру без ошибок, которые Локомотив допустил в матче с Тосно! Локомотив с Тосно, СЛУЧАЙНО, проиграл, а вот в игре со Спартаком ЗАКОНОМЕРНО и ЗАСЛУЖЕННО выиграл! Я ставил на победу Локомотива, потому что Спартак сейчас на спаде, а когда он закончится НИКТО не знает! Это РАСПЛАТА Спартака за прошлый скандальный судейский сезон! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕНИЦА! И плюс это ответ Локомотива на БЕЗОБРАЗНОЕ судейство арбитра Безбородова в Суперкубке! Из-за скандального судейства Безбородова у Локомотива УКРАЛИ Суперкубок. Спартак не горюй, надо лучше готовиться, а Локомотив и Палыча с БОЛЬШОЙ феерической футбольной ПОБЕДОЙ! Вот так и надо побеждать в каждом матче и будет всем СЧАСТЬЕ на РАДОСТЬ болельщикам Локомотива! После первого тайма Спартак ВЫИГРЫВАЛ 2-0, а Локомотив неплохо играл, но долго запрягал с голами!!! Локомотив учинил форменный РАЗГРОМ Спартака во втором тайме! Локомотив, в первом тайме, долго ЗАПРЯГАЛ, а во втором очень быстро "ездил" и РАЗГРОМНО забивал в спартаковские ворота! БЛАГО защитнички Спартака им предоставили такую ПРЕКРАСНУЮ возможность! Четыре мяча забили железнодорожники во втором тайме, а пропустили всего - ОДИН! Конечно сказалось удаление Самедова, но КТО??? его заставлял устраивать цырк с падением в штрафной Локомотива??? Самедов хотел ОБМАНУТЬ и ВЫЦИГАНИТЬ пенальти у Еськова, но арбитр НЕ КУПИЛСЯ на обманный финт Самедова! Самедов подвёл команду и способствовал горькому ПОРАЖЕНИЮ Спартака! Если бы не было удаления Самедова, то Спартак мог и не проиграть, как минимум, а как максимум, мог и выиграть! С победой Локомотив!
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Ivan_orvos
1503175025
Надеюсь в этом сезоне Локо будет играть стабильнее. Вопрос с нападающим надо решать.
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виктоша
1503184709
Чтобы попасть в зону Лиги чемпионов, нельзя отдавать очки середнякам, а выигрывать только у лидеров за счет мотивации. И вообще, где забивала?
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вместе с ЦСКА
1503201032
да просто фарт..... он не бесконечный... сдуется надувной паровозик......
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