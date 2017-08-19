Гончаренко: «Эстетическое удовольствие от игры ЦСКА? Иногда ощущаю, иногда нет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча седьмого тура РФПЛ с «Уралом» (0:0). Специалист отметил, что для достижения положительного результата армейцам не хватило энергии. Также наставник красно-синих заявил, что временами получает эстетическое удовольствие от игры своих подопечных.

– Достаточно боевая игра. Никто не хотел уступать. Мы пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то нет, но энергии впереди нам не хватило. Хотя «Урал» оборонялся очень хорошо.

– «Урал» в этом сезоне пока никто не может обыграть. Чего не хватило вашей команде?

– Может быть, не хватило энергии. Может, сказывается то, что мы провели напряженный поединок.

– Матч с «Янг Бойз» – определяющий для трансферной кампании?

– С чего вы взяли? Эти вещи никак не связаны.

– Ощущаете ли вы эстетическое удовольствие от игры своей команды?

– Иногда да, иногда нет. Сегодня моментами да. Но чем лучше ты играешь, тем сложнее держать этот уровень в 30-ти матчах.

– Вы возглавляли «Урал», сейчас снова приехали в Екатеринбург. Как команда изменилась со времени вашей работы?

– Пришло много качественных футболистов, хотя костяк остался старым. Это правильное направление.

– С такой игрой, как сегодня, как выступать в Лиге чемпионов?

– Это дело вкуса. Кому-то игра понравилась, кому-то нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне.