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    Гончаренко: «Эстетическое удовольствие от игры ЦСКА? Иногда ощущаю, иногда нет»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча седьмого тура РФПЛ с «Уралом» (0:0). Специалист отметил, что для достижения положительного результата армейцам не хватило энергии. Также наставник красно-синих заявил, что временами получает эстетическое удовольствие от игры своих подопечных.

    – Достаточно боевая игра. Никто не хотел уступать. Мы пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то нет, но энергии впереди нам не хватило. Хотя «Урал» оборонялся очень хорошо.

    – «Урал» в этом сезоне пока никто не может обыграть. Чего не хватило вашей команде?

    – Может быть, не хватило энергии. Может, сказывается то, что мы провели напряженный поединок.

    – Матч с «Янг Бойз» – определяющий для трансферной кампании?

    – С чего вы взяли? Эти вещи никак не связаны.

    – Ощущаете ли вы эстетическое удовольствие от игры своей команды?

    – Иногда да, иногда нет. Сегодня моментами да. Но чем лучше ты играешь, тем сложнее держать этот уровень в 30-ти матчах.

    – Вы возглавляли «Урал», сейчас снова приехали в Екатеринбург. Как команда изменилась со времени вашей работы?

    – Пришло много качественных футболистов, хотя костяк остался старым. Это правильное направление.

    – С такой игрой, как сегодня, как выступать в Лиге чемпионов?

    – Это дело вкуса. Кому-то игра понравилась, кому-то нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.08.2017 18:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 августа 2017, 00:23

      Нужен нападающий!!!

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 19 августа 2017, 21:37

      Ни чего ребята все ок, главное пока Янг Бойз повалить!!!

      2
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 19 августа 2017, 20:50

      Слабовато в этом году запрягают...надеюсь раскочегарятся...

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Pangolin 21 августа 2017, 05:06

      конюшня пустеет, скоро так и запрягать некого уже будет (

      0
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 19 августа 2017, 18:44

      нормально сыграли!

      1
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