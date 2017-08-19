Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко: «Дзюба не полетел с «Зенитом» в Пермь? Давайте уже прекращать эти разговоры»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко предложил прекратить обсуждать тему возможного ухода из команды нападающего Артема Дзюбы. Сегодня 28-летний футболист не полетел с сине-бело-голубыми в Пермь на матч седьмого тура РФПЛ с «Амкаром».

    Сегодня же появилась информация, что форвард перейдет в «Краснодар» на правах аренды.

    «Слушайте, ну надо прекращать уже с этими разговорами. У нас не только Дзюба не полетел, и другие игроки не полетели. Ничего в этом такого нет», – сказал Фурсенко.

    Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2017 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17750

      paracetamol 19 августа 2017, 19:58

      Пусть валит, дошутился....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 августа 2017, 17:45

      С точки зрения сборной, особенно в предверии домашнего ЧМ, аренда будет как нельзя кстати!
      Артёму удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 19 августа 2017, 17:42

      Фурсенко: "Дзюба не полетел в Пермь? Да он купил билет за свои деньги!"

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11