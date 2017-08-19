Фурсенко: «Дзюба не полетел с «Зенитом» в Пермь? Давайте уже прекращать эти разговоры»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко предложил прекратить обсуждать тему возможного ухода из команды нападающего Артема Дзюбы. Сегодня 28-летний футболист не полетел с сине-бело-голубыми в Пермь на матч седьмого тура РФПЛ с «Амкаром».

Сегодня же появилась информация, что форвард перейдет в «Краснодар» на правах аренды.

«Слушайте, ну надо прекращать уже с этими разговорами. У нас не только Дзюба не полетел, и другие игроки не полетели. Ничего в этом такого нет», – сказал Фурсенко.

Дзюба уходит из «Зенита»? Разбираемся в ситуации