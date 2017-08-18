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    Молодежное первенство. Дубль Лопатина помог «Спартаку» обыграть «Локомотив»

    В матче 7-го тура молодежного первенства чемпионата России «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» – 3:1. Дублем в составе красно-белых отметился Даниил Лопатин.

    Для действующего победителя турнира этот успех стал вторым за семь туров – еще пять игр москвичи проиграли. Железнодорожники расположились на пятом месте в турнирной таблице.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 7-й тур

    Спартак (мол.) – Локомотив (мол.) – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Руденко, 14; 2:0 – Лопатин, 23; 3:0 – Лопатин, 33; 3:1 – Миронов, 53 (в свои ворота).

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 18 августа 2017, 20:04

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 18 августа 2017, 19:41

      Хоть дубль оживает. Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg > МЯСО87 18 августа 2017, 20:32

      это молодежка), а дубль в ФНЛ

      0
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