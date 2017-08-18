Молодежное первенство. Дубль Лопатина помог «Спартаку» обыграть «Локомотив»

В матче 7-го тура молодежного первенства чемпионата России «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» – 3:1. Дублем в составе красно-белых отметился Даниил Лопатин.

Для действующего победителя турнира этот успех стал вторым за семь туров – еще пять игр москвичи проиграли. Железнодорожники расположились на пятом месте в турнирной таблице.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 7-й тур

Спартак (мол.) – Локомотив (мол.) – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Руденко, 14; 2:0 – Лопатин, 23; 3:0 – Лопатин, 33; 3:1 – Миронов, 53 (в свои ворота).

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства