«Фиорентина» арендовала Пеццеллу, защитником интересовался «Зенит»

Пресс-служба «Фиорентины» объявила о переходе защитника Германа Пеццеллы. 26-летний аргентинец арендован у «Бетиса». Срок соглашения – два года.

Игрок выступал за испанский клуб с июля 2015 года. Сумма его трансфера из «Ривер Плейта» составила 2,25 миллиона евро. В минувшем сезон Пеццелла забил один мяч в 37-ми играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

«Фиалки» начнут новый сезон чемпионата Италии выездным матчем против «Интера». Встреча состоится 20 августа.

Интерес к Пеццелле проявлял санкт-петербургский «Зенит».