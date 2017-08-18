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    «Фиорентина» арендовала Пеццеллу, защитником интересовался «Зенит»

    Пресс-служба «Фиорентины» объявила о переходе защитника Германа Пеццеллы. 26-летний аргентинец арендован у «Бетиса». Срок соглашения – два года.

    Игрок выступал за испанский клуб с июля 2015 года. Сумма его трансфера из «Ривер Плейта» составила 2,25 миллиона евро. В минувшем сезон Пеццелла забил один мяч в 37-ми играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

    «Фиалки» начнут новый сезон чемпионата Италии выездным матчем против «Интера». Встреча состоится 20 августа.

    Интерес к Пеццелле проявлял санкт-петербургский «Зенит».

    Источник: ФК «Фиорентина»

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    18.08.2017 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 18 августа 2017, 17:00

      Хватит нам аргентинцев! Не взяли, и слава Богу.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 18 августа 2017, 16:43

      не можем без защитника аргентинца! родригес ушел, пеццела пришел!

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