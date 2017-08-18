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    Фарфан: «Матч против «Спартака» – это класико»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не может сказать пока ничего конкретного на счет своего участия в матче со «Спартаком».

    «Не буду делать прогнозов по поводу своего участия. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма. Матч против «Спартака» – это класико.

    Не могу сказать, что у меня есть мысли насчет мести за поражение в Суперкубке. В первую очередь, для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов, и «Локомотив» постарается полностью выложиться. А что произойдет на поле, мы увидим в субботу», – заявил Фарфан.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» состоится в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2017 11:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 августа 2017, 12:35

      Как они все задолбали... Всё у них класико. С лохами класико, с бомжами, блин - "дерби двух столиц". Класико может быть только одно, и решают это не журналисты, не функционеры и даже, слава Богу, не Газпром с РЖД. Мы и кони. Всё. Остальные с класиками идут курить.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > momwig_ 18 августа 2017, 12:34

      интересно - с Динамо у них тоже классико будет?

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > momwig_ 18 августа 2017, 17:01

      Такого же мнения

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      Рейтинг: +39

      ulya7878 18 августа 2017, 12:22

      ВПЕРЕД СПАРТАК ОЧКИ НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ!

      0
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      Рейтинг: +68

      ribo93 18 августа 2017, 12:18

      в России столько классико, что Испания отдыхает

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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 11:46

      Локо выиграет, если Сарафан выйдет.

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