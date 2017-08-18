Фарфан: «Матч против «Спартака» – это класико»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не может сказать пока ничего конкретного на счет своего участия в матче со «Спартаком».

«Не буду делать прогнозов по поводу своего участия. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма. Матч против «Спартака» – это класико.

Не могу сказать, что у меня есть мысли насчет мести за поражение в Суперкубке. В первую очередь, для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов, и «Локомотив» постарается полностью выложиться. А что произойдет на поле, мы увидим в субботу», – заявил Фарфан.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» состоится в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.