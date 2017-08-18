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Ледяхов: «Пашалич в Лиге чемпионов «Спартак» не усилит»

18 августа 2017, 07:55
3

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов не понимает восторженных оценок приобретению у «Челси» Марио Пашалича этим летом. По словам многократного чемпиона России, тот является посредственным футболистом.

Напомним, что прошлый сезон Пашалич провел в составе «Милана», выступая в Серии А на правах аренды.

– А как вам Пашалич?

– Не убедил. Если уж брать легионера, то он должен быть на голову выше россиян. Это аксиома. Про Пашалича такого не скажешь. Про крайнего защитника Петковича – тем более.

– Насчет Петковича спорить не буду. А что в Пашаличе-то смущает? Все-таки человек был в «Челси», «Монако», «Милане».

– Солидный послужной список – не показатель. Помните французского защитника Кристиана Карамбе? Чемпион мира и Европы, с «Реалом» дважды побеждал в Лиге чемпионов… Но на поле-то выходил очень редко! Так что пребывание Пашалича в топ-клубах еще ни о чем не говорит. На мой взгляд, это футболист среднего уровня. В Лиге чемпионов «Спартак» не усилит. Как и Петкович, который ни в чем не превосходит Ещенко. Разве что моложе. Если «Спартак» хочет выступить в Европе достойно, до закрытия трансферного окна надо приобрести трех игроков хорошего европейского класса.

– На какие позиции?

– В оборону и центр полузащиты, где сказывается отсутствие Зобнина, – точно. С нападением ситуация двоякая. Да, есть Зе Луиш и Луис Адриано, великолепные форварды. К сожалению, оба подвержены травмам. Вот и сейчас Зе Луиш выбыл минимум на две недели.

– Кстати, многие считают, что он сильнее Луиса Адриано. А вы как думаете?

– Трудно не согласиться. Мне тоже Зе Луиш нравится гораздо больше. По умению играть вверху с ним вообще в Европе мало кто может тягаться. Здорово укрывает мяч корпусом, сам себе создает моменты, активно перемещается по всему полю, помогает защитникам. Настырный, настоящий трудяга.

– Вот только с реализацией беда.

– Послушайте, он бы сегодня был в «Реале» или «ПСЖ», если бы стабильно забивал по двадцать мячей за сезон! Этот единственный минус парень компенсирует тем, что в каждом матче играет очень полезно, на команду. Для «Спартака» покупка Зе Луиша – большая удача.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Зе Луиш Пашалич Марио Ледяхов Игорь
Комментарии (3)
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VVM1964
1503040027
ТРУДНО С ЧЕМ ТО НЕ СОГЛАСИТСЯ .
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spar57
1503042583
Я думаю, что команде он пригодится, принесёт пользу Спартаку.
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sochi-2013
1503058223
Как мне кажется, этот Спартак, в ЛЧ может усилить только Реал, переодетый в спартаковскую форму. Или тренер высокого уровня.
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