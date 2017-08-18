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  • Юрченко: «Игра с «Локомотивом» для «Тосно» – очередной рядовой матч»

Юрченко: «Игра с «Локомотивом» для «Тосно» – очередной рядовой матч»

18 августа 2017, 06:44
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Голкипер «Тосно» Давид Юрченко признался, что в команде не разделяют соперников на лидеров чемпионата и аутсайдеров. По его словам, футболисты одинаково настраиваются на любого из них.

После шести туров «Тосно» идет на 12-й позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 6 очков. В седьмом туре команде предстоит сыграть дома со «СКА-Хабаровском». Игра состоится в пятницу, 18 августа, в 19:30 по московскому времени.

— Никто не ожидал, что «Тосно» удастся обыграть «Локомотив», идущий в группе лидеров чемпионата…

— Футбол тем и интересен. Для нас железнодорожники – обычный соперник. И игра против них – очередной рядовой матч. «Локомотив», ЦСКА или «Зенит» – не важно, против кого выходить на поле. Хочется побеждать в каждом матче. В минувшем туре нам это удалось.

— У «Тосно» довольно непростой календарь – несколько сильных соперников подряд. Вам проще сразу «отстреляться», а уже потом играть с равными себе?

— Для нас нет разницы. Сильные соперники или аутсайдеры – все равно это в первую очередь люди. От ошибок никто не застрахован, и играть можно со всеми. Делать акцент на лидерах неправильно, потому что все только в наших руках, ногах и голове. Все зависит от психологии: как мы сами подойдем к сопернику, так и пройдет игра.

— Вы уже сыграли с командами, которые являются претендентами на золото – ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом». Кто из них выглядит сильнее?

— Мы еще не играли со «Спартаком», поэтому говорить рано. Тем более сезон только начался – впереди 24 игры. Сейчас прочить чемпионство или записывать кого-то в аутсайдеры не очень правильно. В плане игровых и командных действий пока на фоне остальных выделяется «Зенит». Они мобильнее и интереснее в этом плане, но, повторюсь, чемпионат только начался и еще многое может поменяться.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Тосно Локомотив Зенит ЦСКА Спартак Юрченко Давид
Комментарии (1)
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Аид666
1503049159
Правильно сказал, сезон еще только начался, раскачка по идее должна у многих закончиться и как до финиша дойдет какая команда Ванговать бессмысленно. Предварительные беседы можно вести в зимний перерыв, а уж реально говорить о возможном чемпионстве и то туров за 10 до финиша...
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