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    Газинский: «Краснодар» наступает на одни и те же грабли»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал исход первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (3:2). По мнению хавбека, не есть хорошо, что соперник перед ответной встречей имеет в активе целых два мяча.

    «Матч непростой получился, хороший соперник. Но опять же, повели в счете, во втором тайме забили быстрый гол и тут же пропустили. Дома пропускать не хотели, старались сыграть на ноль, но пропустили дважды. Результатом не совсем довольны. Выиграли — хорошо, но ехать в Сербию с двумя пропущенными мячами…

    Наверное, есть потеря концентрации, но делать на этом акцент бы не хотелось. Каждый день это разбираем и опять натыкаемся на те же самые грабли.

    Судейство? А смысл обсуждать, если ничего не решится. Забили чистый гол. Думаю, все это видели», – говорит Газинский.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.08.2017 00:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 августа 2017, 12:13

      Если вы захотите то победите!Вперед РОССИЯ!

      0
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 18 августа 2017, 08:43

      Да уж! Тут и не поспоришь. Нужны не столько видео повторы сколько система определения голов. В таком случае сколько судьям не заноси, но загорелась лампа за воротами и...вынимай! Теперь же прохождение Краснодара дальше под большим вопросом.

      1
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 18 августа 2017, 07:26

      Взять бы эти грабли и погонять вас по полю! Если не пройдете ЦЗ так и будет!))
      Удачи!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 августа 2017, 00:57

      наступает выпуская тебя юра

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