Газинский: «Краснодар» наступает на одни и те же грабли»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал исход первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (3:2). По мнению хавбека, не есть хорошо, что соперник перед ответной встречей имеет в активе целых два мяча.

«Матч непростой получился, хороший соперник. Но опять же, повели в счете, во втором тайме забили быстрый гол и тут же пропустили. Дома пропускать не хотели, старались сыграть на ноль, но пропустили дважды. Результатом не совсем довольны. Выиграли — хорошо, но ехать в Сербию с двумя пропущенными мячами…

Наверное, есть потеря концентрации, но делать на этом акцент бы не хотелось. Каждый день это разбираем и опять натыкаемся на те же самые грабли.

Судейство? А смысл обсуждать, если ничего не решится. Забили чистый гол. Думаю, все это видели», – говорит Газинский.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.