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«Краснодар» и «Црвена Звезда» забили на двоих пять голов

17 августа 2017, 21:59
42

Завершился первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой» (3:2). Предлагаем вашему вниманию голы встречи.

1:0 – Игнатьев, 20

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

2:0 – Клаэссон, 46

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

2:1 – Срнич, 57

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:1 – Петров, 66

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3:2 – Пешич, 71

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию поединка.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар Црвена Звезда Классон Виктор Игнатьев Иван
Комментарии (42)
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portero
1502992300
Классон что то не очень , ну и как всегда после гола тормозить стали, Федю на поле хочется увидеть
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Lesto
1502992504
вот она академия! вы на Игоря Михайловича гоните, а он не стесняется ротацию проводить! Краснодар из самой возрастной команды, становится одной из самых молодых. в каждом матче новички, а это свои плоды даст
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Кулёк соли
1502993864
Ублюдки!!Гол зажали!!
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+50/-50
1502995375
Гол зажали! А где видеоповторы? И кто сказал, что нет заговора против славян? Это типа, санкции со стороны литовского арбитра. Как задрала эта терпимость к инородцам и иноверцам.
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portero
1502996514
всё как в чемпионате, забиваем и часть игроков начинает отдыхать на поле, обидно, молодёжь сырая , ну пусть опыта набираются .
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Бугимен
1502996613
Судью на мыло гандона!Украл гол у БЫКОВ!
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Кулёк соли
1502997082
Надо вводить должность антисудьи с хорошей оптикой и 9мм.
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Kokmarov
1502998375
В ответном матче весело будет. Пока 50:50. Хочется верить в лучшее.
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SPbZenit12
1503024494
Счёт конечно не совсем положительный, но Краснодар молодцы!
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Сибирь за Спартак
1503029157
Еще раз убедился в необходимости видеоповторов. А если этот гол окажется решающим в итоге?
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