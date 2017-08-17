«Краснодар» и «Црвена Звезда» забили на двоих пять голов

К сожалению при таком счете в Белграде Краснодару будет тяжко, может даже не выполнимо.
Завершился первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой» (3:2). Предлагаем вашему вниманию голы встречи.
1:0 – Игнатьев, 20
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— РФПЛ (@rfpl) 17 августа 2017 г.
2:0 – Клаэссон, 46
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— РФПЛ (@rfpl) 17 августа 2017 г.
2:1 – Срнич, 57
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— РФПЛ (@rfpl) 17 августа 2017 г.
3:1 – Петров, 66
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— РФПЛ (@rfpl) 17 августа 2017 г.
3:2 – Пешич, 71
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— РФПЛ (@rfpl) 17 августа 2017 г.
«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию поединка.