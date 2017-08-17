Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» и «Црвена Звезда» забили на двоих пять голов

    Завершился первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой» (3:2). Предлагаем вашему вниманию голы встречи.

    1:0 – Игнатьев, 20

    2:0 – Клаэссон, 46

    2:1 – Срнич, 57

    3:1 – Петров, 66

    3:2 – Пешич, 71

    «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 августа 2017, 13:58

      К сожалению при таком счете в Белграде Краснодару будет тяжко, может даже не выполнимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 августа 2017, 07:05

      Еще раз убедился в необходимости видеоповторов. А если этот гол окажется решающим в итоге?

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 августа 2017, 06:26

      Забили шесть чистых , засчитали пять ! Судьииииииии ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 18 августа 2017, 05:48

      Счёт конечно не совсем положительный, но Краснодар молодцы!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > SPbZenit12 18 августа 2017, 11:13

      2 минуса?? За что??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 августа 2017, 05:29

      Быки - молодцы! На выезде победу вам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 18 августа 2017, 05:18

      Да простит меня Краснодар, но в этой паре я болею за сербов. По понятным причинам

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      strelec13 > turist82 18 августа 2017, 07:01

      спартачи просто твари как можно болеть против своей страны против клубов которые зарабатывают рейтинг.уроды вы после этого

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > strelec13 18 августа 2017, 07:47

      Сербы нам тоже не чужие! Тем более эти, клуб - родня. Потому болею за красивый футбол в этой паре, и чуть больше - за сербов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 18 августа 2017, 02:14

      Посмотрим дома... Надо бы порвать,как бык тряпочку......Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 18 августа 2017, 00:52

      Матч получился отличным, ответка на Мараконе будет не хуже...надеюсь быки пройдут таки в группу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 18 августа 2017, 00:05

      Да ещё голешник судья засчитал - тогда было поспокойнее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 18 августа 2017, 00:04

      вот это бегун у сербов... 2й их гол просто нечто...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11