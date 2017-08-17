Бердыев: «Нынешняя «Барселона» слабее той, с которой «Рубин» играл в 2009 году»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил мнение, что нынешняя «Барселона» уступает образцу 2009 года.

«Да, смотрел Суперкубок Испании. Нынешняя «Барселона» сильнее или против которой играл? Это разные команды. Конечно, та была сильнее. Это была команда-фантастика!» – заявил Бердыев.

Напомним, в 2009 году «Рубин» на групповой стадии Лиги чемпионов провел две встречи с «Барселоной». В гостях казанцы одержали сенсационную победу со счетом 2:1, а на своем поле сыграли вничью (0:0).