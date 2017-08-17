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    Бердыев: «Нынешняя «Барселона» слабее той, с которой «Рубин» играл в 2009 году»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил мнение, что нынешняя «Барселона» уступает образцу 2009 года.

    «Да, смотрел Суперкубок Испании. Нынешняя «Барселона» сильнее или против которой играл? Это разные команды. Конечно, та была сильнее. Это была команда-фантастика!» – заявил Бердыев.

    Напомним, в 2009 году «Рубин» на групповой стадии Лиги чемпионов провел две встречи с «Барселоной». В гостях казанцы одержали сенсационную победу со счетом 2:1, а на своем поле сыграли вничью (0:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 18:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +448

      Paladius 17 августа 2017, 23:52

      Сейчас самая слабая Барселона за последние 15 лет! Трансферная политика вообще не в какие ворота. Надо Лапорте снова в президенты!

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 17 августа 2017, 21:15

      да и Рубин подскатился, однако

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 17 августа 2017, 20:55

      Терпеть не мог Барсу Гвардиолы, но именно эта Барса была одна из сильнейших команд в истории футбола

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2017, 18:55

      Все слабее и Рубин тоже.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 17 августа 2017, 18:43

      Ну да щас слабото.

      Над трансферами работают олени одни.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2017, 18:29

      Мда....

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