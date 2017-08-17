Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Панюков готов забитыми голами привлечь внимание Манчини

17 августа 2017, 08:57
2

Новичок «Зенита» форвард Андрей Панюков, который сейчас выступает за дублирующий состав команды, пообещал сделать все, чтобы привлечь внимание тренерского штаба главной команды. Панюков готов равняться на Кирилла Панченко, вызывавшегося в сборную России из ФНЛ.

Напомним, что Панюков перебрался в «Зенит» из «Атлантаса». Он также имеет опыт выступления в составе «Браги» и «Аяччо».

— Первую игру за «Зенит»-2 вы провели в воскресенье против «Балтики», за которую, кстати, даже выступали до своего отъезда за границу. Сейчас, когда вы вернулись в Россию, можно говорить о том, что уровень ФНЛ изменился?

— По одному матчу судить сложно. Я бы не сказал, что скорости в игре с «Балтикой» были сумасшедшие. Игра, типичная для ФНЛ, — много борьбы и стыков. Однако «Зенит»-2 не играет «бей-беги». Стараемся показывать комбинационный футбол, а не просто выбивать мяч куда попало. Важно успевать за соперником и продумывать ходы на поле наперед.

— Вы подписали контракт с «Зенитом» на три года, но первое время будете выступать в команде Анатолия Давыдова. Какие личные цели ставите перед собой, играя в «Зените»-2?

— Главное – делать свою работу хорошо. Чем больше голов забиваешь, тем больше шансов привлечь внимание тренера первой команды. Поэтому буду по максимуму пользоваться моментами и постараюсь записать на свой счет как можно больше мячей.

— В прошлом сезоне Кирилл Панченко, играя в ФНЛ, привлекался в сборную России…

— Все реально. Если я не ошибаюсь, он забил 24 мяча. Это тоже дорогого стоит. В среднем в ФНЛ бомбардиры забивают по 10-15 голов. Все-таки уровень мастерства в Премьер-лиге и первом дивизионе разный. Да и некоторые команды не дают играть в открытый футбол, ставят «автобус» в штрафной…

— «Зенит»-2 сейчас омолодился. То, что в команде все же есть опытные игроки, помогает быстрее найти взаимопонимание на поле?

— Конечно. Да, среди партнеров много игроков до 20 лет, но они быстро схватывают. Если по ходу матча чуть-чуть прикрикнешь и подскажешь — адекватно воспринимают, слушают. Но у нас нет такого, что игрок постарше может «напихать» тому, кто помладше. Просто более опытные футболисты дают советы, а те, кто младше, стараются им следовать. Я сам, когда был помоложе, с круглыми глазами слушал, как кричит Семшов, поэтому понимаю, что в каких-то моментах надо себя сдерживать.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Панченко Кирилл Панюков Андрей Манчини Роберто
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
С-Пб on-line
1502951566
Удачи!
Ответить
paracetamol
1502952394
А сколько он забил?
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
3
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+