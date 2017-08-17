Панюков готов забитыми голами привлечь внимание Манчини

А сколько он забил?
Новичок «Зенита» форвард Андрей Панюков, который сейчас выступает за дублирующий состав команды, пообещал сделать все, чтобы привлечь внимание тренерского штаба главной команды. Панюков готов равняться на Кирилла Панченко, вызывавшегося в сборную России из ФНЛ.
Напомним, что Панюков перебрался в «Зенит» из «Атлантаса». Он также имеет опыт выступления в составе «Браги» и «Аяччо».
— Первую игру за «Зенит»-2 вы провели в воскресенье против «Балтики», за которую, кстати, даже выступали до своего отъезда за границу. Сейчас, когда вы вернулись в Россию, можно говорить о том, что уровень ФНЛ изменился?
— По одному матчу судить сложно. Я бы не сказал, что скорости в игре с «Балтикой» были сумасшедшие. Игра, типичная для ФНЛ, — много борьбы и стыков. Однако «Зенит»-2 не играет «бей-беги». Стараемся показывать комбинационный футбол, а не просто выбивать мяч куда попало. Важно успевать за соперником и продумывать ходы на поле наперед.
— Вы подписали контракт с «Зенитом» на три года, но первое время будете выступать в команде Анатолия Давыдова. Какие личные цели ставите перед собой, играя в «Зените»-2?
— Главное – делать свою работу хорошо. Чем больше голов забиваешь, тем больше шансов привлечь внимание тренера первой команды. Поэтому буду по максимуму пользоваться моментами и постараюсь записать на свой счет как можно больше мячей.
— В прошлом сезоне Кирилл Панченко, играя в ФНЛ, привлекался в сборную России…
— Все реально. Если я не ошибаюсь, он забил 24 мяча. Это тоже дорогого стоит. В среднем в ФНЛ бомбардиры забивают по 10-15 голов. Все-таки уровень мастерства в Премьер-лиге и первом дивизионе разный. Да и некоторые команды не дают играть в открытый футбол, ставят «автобус» в штрафной…
— «Зенит»-2 сейчас омолодился. То, что в команде все же есть опытные игроки, помогает быстрее найти взаимопонимание на поле?
— Конечно. Да, среди партнеров много игроков до 20 лет, но они быстро схватывают. Если по ходу матча чуть-чуть прикрикнешь и подскажешь — адекватно воспринимают, слушают. Но у нас нет такого, что игрок постарше может «напихать» тому, кто помладше. Просто более опытные футболисты дают советы, а те, кто младше, стараются им следовать. Я сам, когда был помоложе, с круглыми глазами слушал, как кричит Семшов, поэтому понимаю, что в каких-то моментах надо себя сдерживать.