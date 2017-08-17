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  • Веденеев: «Манчини надеялся, что аргентинцам по силам любые задачи»

Веденеев: «Манчини надеялся, что аргентинцам по силам любые задачи»

17 августа 2017, 07:54
4

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев назвал причины поражения команды в первом матче противостояния с «Утрехтом», который прошел в Голландии. По его мнению, на результате сказалось усталость футболистов клуба из Санкт-Петербурга, ротация состава и схема, выбранная Роберто Манчини.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

– Что произошло в Голландии?

– С первых минут стало понятно: с «Зенитом» что-то не то. Темпа не было! Куда он делся? В воскресенье была игра, а до этого еще ведь несколько – и каждая через три дня! Игроки «Зенита», на мой взгляд, недовосстановились, что и привело к снижению темпа.

Кроме того, назову еще два нюанса, которые повлияли на ход игры. На поле были игроки, которые не выступали в предыдущем матче. Появился Жирков, который сейчас не является игроком основного состава, плюс Краневиттер. Когда команда только формируется, замена даже двух футболистов влияет на взаимопонимание. А ведь это игроки средней линии – очень важно, как они обороняются и как развивают атаку. Естественно, без должных связей темп тоже снизился.

Третий момент – схема. Расстановка, в какой «Зенит» никогда не играл. Это обстоятельство тоже замедлило игру нашей команды.

– А что было необычного?

– По сути, в пять защитников «Зенит» играл. Номинально Жирков действовал на позиции левого хавбека, но моментами опускался в зону Кришито, который, в свою очередь, смещался в середину. Получалось три центральных защитника. Конечно, Кришито несколько раз спас оборону, перехватывая прострелы именно как центральный защитник, но...

Эта модная схема очень непроста для того, чтобы играть в нее с листа. И еще она используется чаще всего командами, которые знают, что они заведомо слабее соперника. Как бы то ни было – хотя Ерохин у Бердыева работал по этой схеме – всем остальным зенитовцам пришлось «тренироваться», имея перед собой «Утрехт», и разбираться, что и как.

– Итак, отсутствие движения привело «Зенит» к неудаче?

– Несомненно. Когда ты начинаешь думать: куда бежать, какую позицию занять, то темп неизбежно падает. Другое дело – когда на «автомате». Но для этого надо хотя бы несколько матчей так сыграть, чтобы с закрытыми глазами партнера видеть.

Особый разговор – о трех аргентинцах в средней линии поля. Похоже, Манчини надеялся, что Паредесу, Дриусси и Краневиттеру по силам любые задачи. Но, думаю, по этой схеме «5-3-2», которая, кстати, резко снижает количество атак, они никогда не играли. Тут надо затаиться в центре поля, быстро мяч отобрать и контр­атаковать. Но отбора в центре поля, который при схеме «4-4-2» или «4-5-1» в нашем чемпионате у «Зенита» проходит, не было и в помине. Игра в контратаку из-за этого не получилось. И все – ноль голов.

– А индивидуальные действия?

– Индивидуально соперник, как показала игра, обучен просто великолепно. Очень хорошее техническое оснащение у каждого игрока «Утрехта». Вот они, порой казалось, действительно могут играть с закрытыми глазами. Поразило спокойствие, даже хладнокровие футболистов голландской команды в игре с мячом. Попытки прессинга со стороны зенитовцев встречали надежный отпор. И с тактикой у них порядок – когда бежал Ерохин на игрока, владевшего мячом, он уже знал, куда ему отдать пас, потому что твердо знал: партнер находится там-то и там-то. Разбили голландцы наш прессинг «на автомате».

– Так кто же лучше был?

– Когда прошло полтора тайма, подумал: на поле находятся две абсолютно равные команды – в игровом плане. Моментов почти не было, за исключением эпизода, когда Лунев дважды выручил, и потом еще один – когда голландцы забили. Похожими они получились: проход по флангу – вратарь отражает удар – и добивание.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Утрехт Жирков Юрий Кришито Доменико Ерохин Александр Лунев Андрей Паредес Леандро Краневиттер Матиас Дриусси Себастьян Манчини Роберто Веденеев Сергей
Комментарии (4)
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Приус
1502946288
Оказалось, не волшебники.
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ilichkadr
1502950222
Сказал всё по делу.
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ДСА
1502950665
Чемпионат и Лига Европы еще толком не успели начаться, а силы уже кончились.
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Ще Гевара
1502951666
Дайте же им сыграться!
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