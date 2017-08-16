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  • Лига Европы. «Зенит» в гостях потерпел поражение от «Утрехта»

Лига Европы. «Зенит» в гостях потерпел поражение от «Утрехта»

16 августа 2017, 20:50
192

В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях проиграл «Утрехту» – 0:1. Автором единственного гола стал Закария Лабиад.

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

Утрехт (Голландия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Лабиад, 76.

«Утрехт»: Йенсен, ван дер Марел, Керк (Гертлер, 79), Аюб, Лабиад, Дессерс, ван дер Мер (Труп, 78), Клайбер, Эммануэлсон, ван де Стрек, Брафхайд (Думич, 89).

«Зенит»: Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 84), Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57), Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.

Предупреждения: Клайбер, 62; Аюб, 87 – нет.

Результаты Лиги Европы

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Утрехт Зенит
Комментарии (192)
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андрей андреев
1502906103
Опять деньги на ветер
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Бидон Помоeв.
1502906418
И вот этому гаМну просрали в пух и прах чямпиёны России???
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Челнинец
1502906676
из 3 игр 2 поражения, а ЦСКА даже без Форварда очки набирает в рейтинг УЕФА)) ЦСКА МОЛОДЦЫ, Зеня как всегда НА СЛОВАХ Чемпионы!
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DZHEK_VOROBEY1987
1502907175
Вот будет прикол,если с кучей купленных Аргентинцев вылетят.
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Бидон Помоeв.
1502908564
Что тут удивительного,провинциальный Утрехт выиграл дома у провинциального Зинита?
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Бидон Помоeв.
1502909702
МожЫт трясучяя Бомж-Арена поможЫт блохастым?
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zenit2012
1502911253
Норма! Дали почву поболтать определенным лицам...Дома Зенит своё заберет, а хочется чтобы игру слили и сделали акцент на чемпионате РФ.
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Munez89
1502913130
Сколько денег надо Зениту, что бы выйти в ЛЕ?! Давайте ещё в топку подкиньте) Больше болобольства.. Да, в РФПЛ пока прошло, а в Европе 3 матча 2 поражения от *бей ягодицу* и *утрахай* Такая бомжовая команда, унисон дно!
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Розарио Агро
1502913581
Народные деньги не помогают
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zenit2012
1502994801
Друзья все равно Зенит всех топчет в РФПЛ!!! ЗЕНИТ ИСТИННЫЙ ЧЕМПИОН!!!!!
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