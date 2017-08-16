Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Зенит» в гостях потерпел поражение от «Утрехта»

    В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях проиграл «Утрехту» – 0:1. Автором единственного гола стал Закария Лабиад.

    Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

    Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

    Утрехт (Голландия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Лабиад, 76.

    «Утрехт»: Йенсен, ван дер Марел, Керк (Гертлер, 79), Аюб, Лабиад, Дессерс, ван дер Мер (Труп, 78), Клайбер, Эммануэлсон, ван де Стрек, Брафхайд (Думич, 89).

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 84), Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57), Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.

    Предупреждения: Клайбер, 62; Аюб, 87 – нет.

    Результаты Лиги Европы

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии145
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 августа 2017, 14:14

      Ничего себе меня наминусовали, 60 минусов, значит правда оно было, шо я сказал ? вот дела ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 17 августа 2017, 21:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Друзья все равно Зенит всех топчет в РФПЛ!!! ЗЕНИТ ИСТИННЫЙ ЧЕМПИОН!!!!!

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > zenit2012 17 августа 2017, 22:54

      Ну да, петушок такой ваш Зенит...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67291

      portero 17 августа 2017, 10:31

      нет слов одни маты, тренер тупил , и игроки обкурились что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 августа 2017, 08:22

      Стыдно господа...с таким то составом..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Dgad 17 августа 2017, 21:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      с каким??

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 17 августа 2017, 07:27

      Играли так, как будто Европа им по барабану.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 августа 2017, 06:46

      Ну как так то? Не может быть такого...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Pangolin 17 августа 2017, 06:32

      Очень скучная игра, честно говоря, была. Да же с Урал'ом интереснее смотрелось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 августа 2017, 23:59

      Позор, одним словом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 августа 2017, 23:45

      Это что такое ? Не зря я не смог матч посмотреть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > XaXatyn 17 августа 2017, 04:55

      А я посмотрела, но лучше бы как вы, не смогла...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > fortune-bva 18 августа 2017, 03:10

      Хорошо, отпишусь, а ваша уверенность передалась и мне...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 23:04

      Полоз не хочет играть, не умеет, устал (с чего бы)? Может пнуть его из зарплатной ведомости?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > paracetamol 17 августа 2017, 11:23

      "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет"...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11