Лига Европы. «Зенит» в гостях потерпел поражение от «Утрехта»

В первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях проиграл «Утрехту» – 0:1. Автором единственного гола стал Закария Лабиад.

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

Утрехт (Голландия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Лабиад, 76.

«Утрехт»: Йенсен, ван дер Марел, Керк (Гертлер, 79), Аюб, Лабиад, Дессерс, ван дер Мер (Труп, 78), Клайбер, Эммануэлсон, ван де Стрек, Брафхайд (Думич, 89).

«Зенит»: Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 84), Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57), Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.

Предупреждения: Клайбер, 62; Аюб, 87 – нет.

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