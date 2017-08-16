Агент: «Переговоры по переходу Луана в «Спартак» находятся на грани срыва»

Футбольный агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, заявил, что переговоры по переходу его клиента в «Спартак» могут сорваться.

Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о трансфере 24-летнего бразильца. Сумма возможного перехода оценивалась в 24,3 миллиона евро.

«Переговоры со «Спартаком» приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», – сказал Пейшото.