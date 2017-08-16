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    Агент: «Переговоры по переходу Луана в «Спартак» находятся на грани срыва»

    Футбольный агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, заявил, что переговоры по переходу его клиента в «Спартак» могут сорваться.

    Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о трансфере 24-летнего бразильца. Сумма возможного перехода оценивалась в 24,3 миллиона евро.

    «Переговоры со «Спартаком» приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», – сказал Пейшото.

    Источник: ТАСС

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    16.08.2017 19:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 августа 2017, 07:09

      Отрезанный ломоть.

      7
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      Рейтинг: +489

      mikitka 16 августа 2017, 20:45

      Обожаю российские клубы за то, что упираются в одного игрока и никогда не имеют альтернативных вариантов... итог: либо выкрутят помидоры и выжмут максимум денег, либо лихорадочного будут искать другой вариант и купят игрока более низкого класса за еще более неадекватные деньги

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > mikitka 16 августа 2017, 22:12

      точняк

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > mikitka 16 августа 2017, 23:17

      Это факт но временно. Жизнь научит сосать сосульки.

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 16 августа 2017, 20:06

      Чё они эту тему мусолят все время все уже и так поняли что его не будет в спартаке все болельщики Спартака уже давно забили на этого Луана да и вообще на это трансферное окно а они все пишут и пишут про него одни разговоры да и только

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 августа 2017, 19:59

      Пошли вы вместе со своим Луаном-куда подальше уже.

      3
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 16 августа 2017, 19:42

      Даже ежу понятно, что ни Луана ни Гарая ни другого нормального игрока в это трансферное окно не будет. Максимум какой-нибудь Нойштедтер.

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