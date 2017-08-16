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  • Агент: «Переговоры по переходу Луана в «Спартак» находятся на грани срыва»

Агент: «Переговоры по переходу Луана в «Спартак» находятся на грани срыва»

16 августа 2017, 19:33
7

Футбольный агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, заявил, что переговоры по переходу его клиента в «Спартак» могут сорваться.

Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о трансфере 24-летнего бразильца. Сумма возможного перехода оценивалась в 24,3 миллиона евро.

«Переговоры со «Спартаком» приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», – сказал Пейшото.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Гремио Спартак
Комментарии (7)
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Andrey160268
1502901756
Даже ежу понятно, что ни Луана ни Гарая ни другого нормального игрока в это трансферное окно не будет. Максимум какой-нибудь Нойштедтер.
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Диктор
1502902755
Пошли вы вместе со своим Луаном-куда подальше уже.
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Daxa 09
1502903179
Чё они эту тему мусолят все время все уже и так поняли что его не будет в спартаке все болельщики Спартака уже давно забили на этого Луана да и вообще на это трансферное окно а они все пишут и пишут про него одни разговоры да и только
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mikitka
1502905513
Обожаю российские клубы за то, что упираются в одного игрока и никогда не имеют альтернативных вариантов... итог: либо выкрутят помидоры и выжмут максимум денег, либо лихорадочного будут искать другой вариант и купят игрока более низкого класса за еще более неадекватные деньги
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Сибирь за Спартак
1502942942
Отрезанный ломоть.
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