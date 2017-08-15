Вратарь «Утрехта»: «Мы верим в победу над «Зенитом»

Голкипер голландского «Утрехта» Давид Йенсен в преддверии первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» заявил, что его команда надеется на успех.

«Лично я с нетерпением ожидаю встречи с россиянами. Нас ждет большой матч. Мы прекрасно изучили соперники, знаем его сильные стороны. У нас, конечно, есть шансы, ведь мы в хорошей форме. Верим в победу», – говорит футболист.

Матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа и начнется в 19:00 по Москве.