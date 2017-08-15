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    Вратарь «Утрехта»: «Мы верим в победу над «Зенитом»

    Голкипер голландского «Утрехта» Давид Йенсен в преддверии первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» заявил, что его команда надеется на успех.

    «Лично я с нетерпением ожидаю встречи с россиянами. Нас ждет большой матч. Мы прекрасно изучили соперники, знаем его сильные стороны. У нас, конечно, есть шансы, ведь мы в хорошей форме. Верим в победу», – говорит футболист.

    Матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: ФК «Утрехт»

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    15.08.2017 21:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 августа 2017, 10:46

      Мы конечно , с большим уважением относимся к голландским командам. Но , все-таки, против вас будет играть, практически сборная Аргентины, господин Иенсен.

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 16 августа 2017, 07:39

      Даже Спартачи верят в победу Зенита.

      0
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      Рейтинг: +108

      gorodnt 16 августа 2017, 04:41

      чего не ляпнет голландец по укурке)))+++

      0
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 16 августа 2017, 03:08

      Чего не ляпнет голландец по укурке..!!

      2
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      Рейтинг: +489

      mikitka 15 августа 2017, 23:32

      "Утрехт" 0:0 не так давно с мальтийской "Валеттой" играл... "Зенит", конечно, израильским ноунеймам слил в Питере, но нынешний "Утрехт" ему не соперник

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      Рейтинг: +93

      Palev0 15 августа 2017, 23:01

      Вот завтра и посмотрим как вы *прекрасно* зенит изучили.

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 августа 2017, 22:04

      Удачи!!!

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