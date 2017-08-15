Матич: «Буду играть за «МЮ» на протяжении долгого времени»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич признался, что уверенно чувствует себя в новой команде благодаря поддержке партнеров. Сербский футболист перебрался в «МЮ» этим летом из «Челси».

«Я хотел бы поблагодарить всех своих одноклубников, которые приняли меня с первого же дня, я чувствую их поддержку. Благодаря этому я ощущаю себя здесь весьма комфортно. Я чувствую, что буду играть за «Манчестер Юнайтед» на протяжении долгого времени.

В матче с «Вест Хэмом» мы показали хороший футбол. Думаю, наши болельщики наслаждались игрой. Здорово начать сезон с трех очков, но чемпионат не заканчивается, нужно набрать много очков.

Понимаю, что играть за «МЮ» – это большая ответственность для любого футболиста», – сказал Матич.

Напомним, что в первом матче английской Премьер-лиги этого сезона «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:0.