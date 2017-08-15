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    Матич: «Буду играть за «МЮ» на протяжении долгого времени»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич признался, что уверенно чувствует себя в новой команде благодаря поддержке партнеров. Сербский футболист перебрался в «МЮ» этим летом из «Челси».

    «Я хотел бы поблагодарить всех своих одноклубников, которые приняли меня с первого же дня, я чувствую их поддержку. Благодаря этому я ощущаю себя здесь весьма комфортно. Я чувствую, что буду играть за «Манчестер Юнайтед» на протяжении долгого времени.

    В матче с «Вест Хэмом» мы показали хороший футбол. Думаю, наши болельщики наслаждались игрой. Здорово начать сезон с трех очков, но чемпионат не заканчивается, нужно набрать много очков.

    Понимаю, что играть за «МЮ» – это большая ответственность для любого футболиста», – сказал Матич.

    Напомним, что в первом матче английской Премьер-лиги этого сезона «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:0.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    15.08.2017 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      pekasa 16 августа 2017, 00:19

      надеюсь ты к нам на долго ))

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