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  • Веденеев: «У Шатова не получается быть с Манчини на одной волне»

Веденеев: «У Шатова не получается быть с Манчини на одной волне»

14 августа 2017, 11:31
6

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев рассказал о требованиях Роберто Манчини к Олегу Шатову. По его словам, они адекватны, а вот футболист отвык работать наравне со всеми.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит»«Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

– «Зенит» прекрасно организовывал скоростные фланговые прорывы. Они становятся «визиткой» команды?

– Пока не готов ответить. «Зенит» играл на реализацию численного большинства. Поэтому все действия «Зенита» нужно оценивать с существенной оговоркой: «Ахмат» остался вдесятером и потерял своего капитана и ключевого игрока. Хотя, безусловно, по уровню движения на флангах, где играли Шатов и Кузяев, а также в средней линии, где действовала бригада в составе Дриусси, Паредеса и Ерохина, эта пятерка на голову превосходила игроков, которые на этих позициях выходили у «Зенита» в двух последних сезонах.

Напомню: мы в ту пору только и говорили, что у «Зенита» очень медленная средняя линия, что нет отбора в центре поля, а потому нет у команды и контратаки. Сейчас есть и отбор, и даже прессинг, появилось движение. И сейчас нас это впечатляет лишь потому, что мы попросту отвыкли от такой игры. А вообще-то это просто нормальная ситуация. Но команда, конечно, растет. После «Урала» мы говорили, что Ерохин не сделал ни одного подката. А в матче с «Ахматом» стелился!

– Манчини заметил, что Шатов вновь недостаточно часто шел в борьбу и обыгрывал один в один. А ведь что-то подобное мы от наставника «Зенита» уже слышали. Олег не может, не хочет или не понимает?

– Выражение лица Шатова – посмотрите внимательно, оно явно отличается от того, что было прежде.

– И что вы читаете на его лице?

– То, что он выбит из привычного внутреннего состояния и не может попасть туда, что называют зоной комфорта. Никак не получается быть с тренером на одной волне. При Виллаш-Боаше обстановка на поле была таковой, что все вокруг улыбались, хотя порой надо было плакать. Олег тоже подхватил этот вирус, который, замечу, не помог ему стать сильнее, чем прежде.

Сейчас стало еще хуже, поскольку Шатов надеялся быть лидером в этой команде – и должен был, подчеркну, им стать. После обновления состава из крутых игроков остались только Кришито и он, Шатов. Однако пришла группа новых футболистов, заряженных на борьбу, движение. И Манчини требует от него того же самого – надо и тебе таскать рояль. А Олег отвык от этого. Не то чтобы отвык трудиться, отвык от обстановки повышенной требовательности. Поэтому Манчини и говорит ему: больше борьбы!

Знаю, как трудно перестроиться, по себе. Похожую атмосферу в свое время создавал в «Зените» Юрий Морозов. Не то чтобы веселиться, как практиковалось при Виллаш-Боаше и Луческу, улыбаться было запрещено. И в раздевалке, и уж тем более на поле. У Манчини – серьезные требования. Поэтому не только у Шатова, но и у Дзюбы возникли проблемы. Теперь не до шуток.

– Может, это плохо?

– Плохо, когда команда проигрывает. Все решает результат и качество игры. Сейчас хавбеки «Зенита» – и это факт – не позволяют сопернику получить численное преимущество в нашей зоне обороны, потому что все успевают вернуться. И как только кто-то – допустим, Олег Шатов или Артем Дзюба – дает слабинку, это сразу бросается в глаза. И надо понять еще: это «Зенит», и здесь высокие задачи, здесь ты обязан играть от и до – до предела...

– Зато Кокорин удивительно преобразился.

– Очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Та обстановка, какая была раньше в «Зените», сказалась негативно как раз на игре Кокорина и Шатова. Сейчас многое изменилось, и один игрок резко прибавил, другой пока не сумел. Тот же Кокорин Шатову – наглядный пример...

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Манчини Роберто Веденеев Сергей
Комментарии (6)
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prezent2017
1502700267
Шатов войдет в резонанс. Верюююю!
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portero
1502703253
пора Шатову опустится с небес на землю хотя говорят у него в первом тайме с Уралом травма, спинку дернул и доиграл до конца... может мешает на полную пахать.. хочется чтобы наши( все и во всех командах) игроки прибавляли.
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zlobny_zenitos
1502706144
Я бы не стал так прямо говорить про "одну волну"... Мне кажется Олег с микро травмами все время играет. По желанию его не упрекнуть, за эти 6 туров, по моему мнению, а если даже что то и не получается, то все поправимо. Если бы Олег был "не на волне", он бы уже присоединился к Эрнани, Жулиану и др. Может я ошибаюсь конечно. Но верю, что все у них получится)
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Garrincha58
1502711314
ничего особенного в игре зенита нет да Кокорин забегал и все пришли новые игроки но пока комбинационной игры мало мало комбинаций навесы с флангов почти все в молоко очень много провалов в середине и защита опять дает немало сбоев была бы команда по мастеровитей чем Терек быть бы другому результату и конечно удаление сыграло не маловажную роль Федотов с игрой не справился, но друзья что вчера творил судейка в классико это вообще за пределом разумного, даже наши судьи намного лучше
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raritet
1502711563
Точнее Веденеева тут и не скажешь. Манчини очень строгий тренер, это видно сразу же по рисунку игры команды. Дай бог не сглазить. А тот кто немного расслабился при Луческу, ему трудно перебороть себя снова пахать на полную катушку. Потому что тебе ведь не 25000 руб.. в месяц платят и уж будь добр поработай . Это проблема всей русской части футболистов.И жертвой этого менталитета в свое время стал Халк. В Португалии это был совсем другой игрок. Потому что там все работали. А в Зените все встали и смотрят как человек пашет, не хватает только по рисунку какого нибудь деревенского плетня и баб с коромыслами.
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