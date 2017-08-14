Рахимич не торопится списывать «Спартак» со счетов

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич отметил недостаток острого атакующего форварда как в составе армейцев, так и у «Спартака», который красно-синие обыграли в рамках столичного дерби.

«Конечно, по игре было видно, что «Спартаку» не хватает форварда. Тем более их основные нападающие часто получают травмы. Такого игрока не хватает и ЦСКА. Но я думаю, что в клубах это понимают и ведут активную работу на трансферном рынке. Еще есть время на усиление состава, так что не стоит переживать на этот счет.

Несмотря на серию неудач, «Спартак» нельзя списывать со счетов. Понятно, что сейчас от красно-белых ждут многого, но после чемпионства всегда сложно держать заданную планку. Теперь любой соперник настраивается еще более серьезно – любая команда хочет обыграть чемпиона. Тем не менее спартаковцы всегда очень опасны, они доказали это и в дерби. Армейцам сейчас главное – сосредоточиться на предстоящей игре с «Янг Бойз». Думаю, тренерский штаб найдет нужные слова, чтобы правильно мотивировать ребят. Хотя я уверен, все и так прекрасно понимают, насколько это важный матч», – сказал Рахимич.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.