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    Геркус: «Семину предлагаются кандидатуры форвардов, но мы не можем прийти к согласию»

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какая работа ведется клубом по усилению позиции центрального нападающего.

    – Юрий Семин не первый раз говорит, что нужно усиливать состав. В частности, необходим нападающий…

    – Представим безвыходную ситуацию, произошедшую с командой N: спустя несколько часов после закрытия трансферного окна она остается без ведущего форварда. Тут бы пригодились талантливые и уже зарекомендовавшие себя воспитанники академии, особенно в матчах с не самыми сильными соперниками. Но у нас, к счастью, помимо воспитанников, имеется время для маневра. Я понимаю, что усиление нужно.

    – Работа ведется?

    – Разумеется. Ищем нападающих. Главному тренеру регулярно предлагаются кандидатуры на утверждение. Их было уже несколько, но пока нам не удалось их согласовать. И сейчас у нас есть очень хороший вариант, даже варианты. Надеюсь, в ближайшее время эта работа будет успешно доделана, и к нам присоединится центрфорвард. И еще одно важное замечание.

    Я бы не стал списывать поражение от «Тосно» на отсутствие нападающего. Все-таки мы – «Локомотив» и с командой уровня «Тосно» должны успешно играть и с нынешним составом, привлекая воспитанников академии. К слову, в составе команды из Ленинградской области много молодых футболистов.

    Мы не должны отходить от своей линии, от которой порой отклоняемся. Как я уже сказал, нужно активнее задействовать своих воспитанников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2017 01:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 14 августа 2017, 16:30

      похоже после первого же поражения, руководство локомотива готовит всех к сливу Семина!?

      -2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 августа 2017, 11:13

      Юра Мовсисян???? Дзюба???? Веллитон??? Какие варианты??? Молодежь наигрывать надо, причем свою родную. Чтобы потом не убегали в Рубины и еще куда...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2017, 10:22

      Верно Геркус говорит Тосно и таким составом должны обыгрывать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 14 августа 2017, 06:13

      Геркус весь в белом,а Палыч типа вредителя.
      Геркус езжай домой,в Зенит.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 августа 2017, 05:54

      начинает качать кресло под Семиным

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 августа 2017, 01:14

      В Ю. Америке надо напов искать.

      0
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