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  • Геркус: «Семину предлагаются кандидатуры форвардов, но мы не можем прийти к согласию»

Геркус: «Семину предлагаются кандидатуры форвардов, но мы не можем прийти к согласию»

14 августа 2017, 01:12
6

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какая работа ведется клубом по усилению позиции центрального нападающего.

– Юрий Семин не первый раз говорит, что нужно усиливать состав. В частности, необходим нападающий…

– Представим безвыходную ситуацию, произошедшую с командой N: спустя несколько часов после закрытия трансферного окна она остается без ведущего форварда. Тут бы пригодились талантливые и уже зарекомендовавшие себя воспитанники академии, особенно в матчах с не самыми сильными соперниками. Но у нас, к счастью, помимо воспитанников, имеется время для маневра. Я понимаю, что усиление нужно.

– Работа ведется?

– Разумеется. Ищем нападающих. Главному тренеру регулярно предлагаются кандидатуры на утверждение. Их было уже несколько, но пока нам не удалось их согласовать. И сейчас у нас есть очень хороший вариант, даже варианты. Надеюсь, в ближайшее время эта работа будет успешно доделана, и к нам присоединится центрфорвард. И еще одно важное замечание.

Я бы не стал списывать поражение от «Тосно» на отсутствие нападающего. Все-таки мы – «Локомотив» и с командой уровня «Тосно» должны успешно играть и с нынешним составом, привлекая воспитанников академии. К слову, в составе команды из Ленинградской области много молодых футболистов.

Мы не должны отходить от своей линии, от которой порой отклоняемся. Как я уже сказал, нужно активнее задействовать своих воспитанников.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (6)
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Tostao
1502662476
В Ю. Америке надо напов искать.
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sprint5
1502679260
начинает качать кресло под Семиным
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gunstilzit
1502680392
Геркус весь в белом,а Палыч типа вредителя. Геркус езжай домой,в Зенит.
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OfaZavr
1502695335
Верно Геркус говорит Тосно и таким составом должны обыгрывать.
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ljrljr0505
1502698402
Юра Мовсисян???? Дзюба???? Веллитон??? Какие варианты??? Молодежь наигрывать надо, причем свою родную. Чтобы потом не убегали в Рубины и еще куда...
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plehanov6
1502717426
похоже после первого же поражения, руководство локомотива готовит всех к сливу Семина!?
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