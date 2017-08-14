Геркус: «Семину предлагаются кандидатуры форвардов, но мы не можем прийти к согласию»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какая работа ведется клубом по усилению позиции центрального нападающего.

– Юрий Семин не первый раз говорит, что нужно усиливать состав. В частности, необходим нападающий…

– Представим безвыходную ситуацию, произошедшую с командой N: спустя несколько часов после закрытия трансферного окна она остается без ведущего форварда. Тут бы пригодились талантливые и уже зарекомендовавшие себя воспитанники академии, особенно в матчах с не самыми сильными соперниками. Но у нас, к счастью, помимо воспитанников, имеется время для маневра. Я понимаю, что усиление нужно.

– Работа ведется?

– Разумеется. Ищем нападающих. Главному тренеру регулярно предлагаются кандидатуры на утверждение. Их было уже несколько, но пока нам не удалось их согласовать. И сейчас у нас есть очень хороший вариант, даже варианты. Надеюсь, в ближайшее время эта работа будет успешно доделана, и к нам присоединится центрфорвард. И еще одно важное замечание.

Я бы не стал списывать поражение от «Тосно» на отсутствие нападающего. Все-таки мы – «Локомотив» и с командой уровня «Тосно» должны успешно играть и с нынешним составом, привлекая воспитанников академии. К слову, в составе команды из Ленинградской области много молодых футболистов.

Мы не должны отходить от своей линии, от которой порой отклоняемся. Как я уже сказал, нужно активнее задействовать своих воспитанников.